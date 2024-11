Ladro recidivo si introduce all’interno di un camper in sosta per rubare: ventiseienne algerino arrestato dalla Polizia di Stato

È finito in manette il ventiseienne algerino che ieri pomeriggio ha infranto il vetro di un camper in sosta e si è intrufolato all’interno del veicolo per rubare. Il ladro, che appena due settimane fa era stato arrestato per furto su un camper in sosta nello stesso parcheggio, è stato però bloccato e arrestato dalla Polizia di Stato.

A dare l’allarme, intorno alle ore 16.00, è stato un passante che, dopo aver notato un giovane aggirarsi con fare sospetto tra i veicoli posteggiati nell’area sosta di Porta Palio, lo ha visto infrangere il finestrino di un camper per poi introdursi all’interno del veicolo. Pochi minuti dopo, il giovane, è sceso dal mezzo e, dopo aver riposto alcuni oggetti all’interno del suo zaino, si è allontanato a bordo di un monopattino.

Grazie alla descrizione del responsabile fornita dal passante, gli agenti delle Volanti sono riusciti ad intercettare il giovane nei pressi di Porta Palio. Nonostante l’alt intimato dai poliziotti, il ladro ha accelerato la corsa percorrendo il marciapiede affollato fino a Corso Porta Nuova, dove ha abbandonato il monopattino proseguendo la fuga a piedi fino a quando è stato bloccato dagli agenti.

Al termine degli accertamenti, il cittadino algerino – già noto alle Forze dell’Ordine per reati contro il patrimonio e irregolare sul territorio nazionale – è stato arrestato per furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Il giovane non è nuovo a simili episodi: appena due settimane fa era stato, infatti, arrestato dagli agenti delle Volanti dopo aver tentato di rubare a bordo del camper di un turista svedese posteggiato nella stessa area di sosta.

Questa mattina il Giudice, dopo la convalida dell’arresto, ha disposto nei confronti dell’uomo la misura della custodia cautelare in carcere.

Si precisa che la responsabilità penale di ciascuno si considera accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.