Polizia di Stato di Verona – Aggredisce l’addetto alla sicurezza di un locale e poi si scaglia contro gli agenti intervenuti per calmarla: diciannovenne arrestata dalla Polizia di Stato

È finita in manette per resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale e detenzione di sostanza stupefacente la diciannovenne che questa notte, dopo aver aggredito l’addetto alla sicurezza di un locale, si è scagliata contro gli agenti della Polizia di Stato intervenuti per calmarla.

Gli agenti delle Volanti sono intervenuti la prima volta nel locale “Clab” intorno all’una e mezza a seguito della segnalazione da parte del personale della sicurezza di una coppia di avventori molesti. Dopo averli identificati, i due giovani – un ragazzo ed una ragazza di 19 anni – sono stati invitati dagli operatori ad allontanarsi, ma la diciannovenne è ritornata nel locale circa 40 minuti dopo ancora più alterata, arrivando a scagliarsi contro l’addetto alla sicurezza, mordendogli un dito.

La giovane, che è stata trovata in possesso anche di un involucro contenente poco meno di 50 grammi di hashish, ha poi mantenuto un atteggiamento aggressivo anche nei confronti degli agenti intervenuti, sputando e colpendo con dei calci la poliziotta che cercava di calmarla e colpendo con una ginocchiata un altro operatore.

Al termine degli accertamenti, la ragazza è stata arrestata per resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale e detenzione di sostanza stupefacente ed è stata, inoltre, denunciata per lesioni e sanzionata per ubriachezza molesta.

Questa mattina il giudice ha convalidato l’arresto.

Si precisa che la responsabilità penale dell’arrestato sarà accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.