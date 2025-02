Polizia di Verona – Operazione “Alto Impatto” della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza a Veronetta: 150 persone identificate e 20 esercizi pubblici controllati

Ieri mattina, la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza, con la collaborazione anche della Polizia Locale e dell’Ispettorato del Lavoro, hanno messo in campo un’altra operazione congiunta ad “Alto Impatto” nella zona di Veronetta, al fine di potenziare la sicurezza nelle aree considerate più vulnerabili.

Durante l’intera operazione, nell’ambito di mirati posti di controllo e verifiche negli esercizi pubblici oggetto di maggiore aggregazione, sono state identificate 150 persone e sono stati controllati 20 esercizi pubblici.

Inoltre, con l’obiettivo di verificare la regolarità dei rapporti lavorativi e il rispetto delle normative in ambito di sicurezza nei luoghi di lavoro, sono stati effettuati specifici controlli da parte del personale dell’Ispettorato del Lavoro, presso alcuni esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. In particolare, all’esito di un accertamento, è stata rilevata una violazione in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, per la presenza di una cassetta di primo soccorso con prodotti scaduti dal 2008. Per tale motivo, è stata impartita un’apposita prescrizione al titolare dell’esercizio, al fine di eliminare la contravvenzione accertata.

L’operazione avviata ieri mattina, che si inserisce nell’ambito di un ampio piano di controllo del territorio definito in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, proseguirà in futuro anche in altre aree cittadine.