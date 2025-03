Polizia di Verona – Si intrufola in alcune cantine di una palazzina del centro: quarantasettenne italiano arrestato dalla Polizia di Stato

È stato arrestato per il reato di tentato furto in abitazione aggravato l’uomo che, sabato mattina, è stato visto intrufolarsi all’interno di alcune cantine in un palazzo di via Teatro Ristori.

Il quarantasettenne, originario di Siracusa, è stato intercettato dagli agenti delle Volanti in piazza Cittadella, immediatamente dopo la commissione del reato.

La segnalazione dell’accaduto è giunta alla Centrale Operativa della Questura intorno alle 11:30, da parte del proprietario di una delle cantine scassinate che, dopo aver sorpreso l’estraneo all’interno della sua proprietà, ne ha seguito gli spostamenti fino all’arrivo della Polizia.

Le informazioni fornite dalla parte lesa, oltre a condurre all’individuazione del presunto responsabile, hanno condotto gli agenti anche al rinvenimento dell’asta metallica di cui lo stesso si sarebbe servito per forzare le porte delle due cantine prese di mira, abbandonata dall’uomo in vicolo Sant’Antonio, mentre tentava di allontanarsi dal luogo del commesso reato. Gli ulteriori accertamenti esperiti nella zona dei garage, all’interno della palazzina nella quale il quarantasettenne si sarebbe intrufolato, hanno consentito di accertare che nulla era stato asportato.

L’uomo, noto alle forze dell’ordine, già gravato da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e contro la persona, è comparso questa mattina davanti al giudice che, dopo la convalida dell’arresto, ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere.

Si precisa che la responsabilità penale di ciascuno si considera accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.