Polizia di Verona – Si riporta di seguito l’elenco dei poliziotti ai quali, nel corso della cerimonia celebrativa del 171° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato, sono stati consegnati i riconoscimenti premiali da parte del Questore

Si riporta di seguito l’elenco dei poliziotti ai quali, nel corso della cerimonia celebrativa del 171° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato, sono stati consegnati i riconoscimenti premiali da parte del Questore della Provincia di Verona Roberto Massucci, insieme a Prefetto, Sindaco, Presidente della Provincia, Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza e Procuratore Reggente:

Il Questore e il Prefetto hanno consegnato: ENCOMIO SOLENNE

Al Vice Ispettore Marco De Camillo

Al Vice Sovrintendente Luca Laudati

All’Assistente Capo Coordinatore Piergiorgio Mattioli

All’Assistente Capo Coordinatore Lorenzo Simone Pastore

Motivazione: “Evidenziando spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa, portavano a compimento un’attività di polizia giudiziaria, effettuata a seguito degli scontri avvenuti in occasione di un evento sportivo, che si concludeva con l’arresto in flagranza di 21 facinorosi e con il deferimento all’Autorità Giudiziaria di ulteriori 26 soggetti, responsabili a vario titolo, dei reati di danneggiamento, lesioni, rissa aggravata, porto di arma impropria ed altro”. Verona, 4 febbraio 2018

Il Questore e il Sindaco di Verona hanno consegnato: ENCOMIO

Al Vice Questore Tea Mercoli

Al Commissario Capo Bruno De Santis

All’Agente Scelto Gianfranco Barile

Motivazione: “Evidenziando elevate capacità professionali e operative, conducevano un’attività di polizia giudiziaria, effettuata a seguito degli scontri avvenuti in occasione di un evento sportivo, che si concludeva con l’arresto in flagranza di 21 facinorosi e con il deferimento all’Autorità Giudiziaria di ulteriori 26 soggetti, responsabili a vario titolo, dei reati di danneggiamento, lesioni, rissa aggravata, porto di arma impropria ed altro”. Verona, 4 febbraio 2018

Il premio è stato consegnato anche a Riccardo, il figlio dell’Assistente Capo Eustachio Iacovuzzi che ci ha prematuramente lasciati nel gennaio 2021.

Il Questore e il Presidente della Provincia di Verona hanno consegnato: ENCOMIO

All’Ispettore Christian Specchia

Motivazione: “Evidenziando spirito d’iniziativa e spiccate capacità professionali, espletava un’attività di soccorso pubblico in favore di una persona anziana, con difficoltà respiratorie dovute all’ingerimento di cibo”. Mezzane di Sotto, 3 giugno 2018

Il Questore e il Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri hanno consegnato: ENCOMIO

Al Vice Questore Tea Mercoli

Al Sostituto Commissario Coordinatore Antonino Giorgianni

All’Ispettore Cristiano Avesani

Al Vice Ispettore Luca Politi

Al Vice Sovrintendente Cristiano Tarantino

Al Vice Commissario in quiescenza Andrea Martini

Motivazione: “Evidenziando qualità professionali, espletavano un’attività investigativa, inerente un agguato perpetrato durante un incontro di calcio di serie A e conclusasi con il deferimento all’autorità giudiziaria di trentacinque “ultras” napoletani per i reati di danneggiamento aggravato e violenza privata aggravata dalla minaccia e violenza sulle cose. Verona, 20 marzo 2018.

Il Questore e il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza hanno consegnato: ENCOMIO

Al Vice Sovrintendente Mauro Fazio

Motivazione: “Evidenziando spiccate qualità professionali, reattività operativa e prontezza di riflessi, espletava un intervento di soccorso pubblico a favore di una bambina che, con intenti suicidi, era seduta in bilico sul davanzale della finestra.

Nella circostanza, con uno scatto repentino e fulmineo, la raggiungeva e, cingendola alle gambe, la tirava con forza all’interno dell’edificio, traendola in sicurezza. Verona, 12 aprile 2018.

Il Questore e il Procuratore Reggente hanno consegnato: ENCOMIO

All’Assistente Capo Marco Bortolotti

Motivazione: “Evidenziando spiccate qualità professionali, espletava un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’emissione di una misura cautelare, nei confronti dei componenti di un sodalizio criminale dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare marijuana, hashish e cocaina.” Brescia, 7 giugno 2018.

Si precisa che il Dipartimento ha conferito ulteriori 30 lodi che saranno consegnate dal Questore di Verona nel corso di una cerimonia privata. Nella stessa occasione, verranno conferite le medaglie di commiato a 49 poliziotti in quiescenza.

