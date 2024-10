158° anniversario fondazione Corpo di Polizia Locale. Le principali attivita’ dell’anno

La Polizia locale ha celebrato questa mattina in sala Maffeiana dell’Accademia Filarmonica, il 158° Anniversario di Fondazione del Corpo.

È stato un momento di bilanci e di riconoscimenti per chi ogni giorno opera per la sicurezza dei cittadini. Un anno eccezionale, il cui bilancio è certamente molto positivo, caratterizzato da numerosi importanti eventi che hanno fortemente condizionato la regolare operatività della Polizia locale. Fra i principali ben due G7, la visita del Santo Padre, l’adunata di 20.000 Capi Scaut, oltre a Fiere, con numeri straordinari, e maxiconcerti.

“Un appuntamento annuale che diventa l’occasione per dire grazie al Corpo delle Polizia locale per quanto fa da 158 anni in favore del nostro territorio – ha dichiarato il sindaco Damiano Tommasi –. Un anniversario che dà la dimensione di quanto la Polizia locale sia uno dei tasselli fondamentali della città.

E’ il giorno in cui riconosciamo la complessiva capacità dell’azione amministrativa nel governo della città attraverso le diverse fasi, da quella decisionale a quella dell’agire per il bene dei cittadini e della cittadine, che a loro volta partecipano alla vita della comunità subendo a volte disagi purtroppo inevitabili.

Credo che sia difficile per qualsiasi città mettere insieme un numero così importante di eventi come quello che abbiamo saputo gestire quest’anno a Verona. Anche il Santo Padre nell’Angelus ha fatto i complimenti ai veronesi per la capacità dimostrata in diverse occasioni importanti. Da non dimenticare che in strada c’è una gestione quotidiana del grande evento, in particolare per quanto riguarda gli importanti cantieri da poco conclusi e quelli che saranno avviati. L’impegno è quello di portare avanti insieme queste diverse fasi dell’agire per garantire la realizzazione dei progetti ma anche la vivibilità della città.

Una squadra che coinvolge anche i cittadini e le cittadine che, nell’ambito della sicurezza, sono i primi controllori del territorio. Attraverso le loro segnalazioni è stato possibile portare avanti diverse operazioni. Un supporto importante per un Corpo di Polizia locale che seppur in numero inferiore rispetto al necessario riesce sempre ad agire con la massima efficienza in favore di tutta la collettività. Se possiamo parlare di grandi eventi e non di grandi difficoltà è perché nell’ombra una trama di persone si è dato da fare per la migliore riuscita possibile”.

“Un grande lavoro da parte degli uomini e delle donne della Polizia locale, i risultati sono visibili e non mi riferisco solo all’ultima brillante operazione su Veronetta ma soprattutto al lavoro quotidiano che vede impegnata la Polizia locale su tantissimi fronti – ha detto l’assessora alla Sicurezza Stefania Zivelonghi-. Come emerso dal report annuale, colpisce infatti la varietà di ambiti in cui la Polizia locale interviene, garantendo e assicurando buona parte della sicurezza urbana e del rispetto delle regole”.

“I cittadini negli ultimi 365 giorni hanno dimostrato grande collaborazione – ha dichiarato il comandante della Polizia locale Luigi Altamura –, anche attraverso il Controllo di Vicinato fortemente voluto dall’Assessora alla Sicurezza Stefania Zivelonghi, ma hanno dimostrato anche tanta pazienza, perché i cantieri della filovia e le oltre 2.000 manifestazioni hanno comportato disagi e cambi di percorso giornalieri. Lo stesso Papa Francesco, in una visita storica avvenuta lo scorso maggio, dalla finestra di piazza San Pietro ha voluto esclamare “Sono stati bravi i Veronesi”. Bravi nel dare un contributo anche con le tante segnalazioni, vedette sul territorio, ma anche a pretendere una giusta sicurezza nella propria città, sempre più esposta a flussi turistici internazionali, con eventi che nel 2024 l’hanno proiettata in mondovisione con una Prima Rappresentazione in Arena vista in oltre 100 nazioni.

Il futuro ci porterà ad altri cantieri stradali, a nuovi eventi e alle Olimpiadi 2026, tra 500 giorni il mondo intero infatti guarderà a Verona alla cerimonia di chiusura e a quella di apertura dei Giochi Paraolimpici. Saremo all’altezza di nuove sfide con un gruppo coeso di operatori che hanno a cuore la sicurezza dei propri concittadini”.

Il comandante Altamura ha poi evidenziato alcuni dei gradi impegni portati avanti dalla Polizia locale

Educazione stradale

La Polizia Locale si accinge a festeggiare i 50 anni dalla fondazione del Nucleo di Educazione stradale, una idea lungimirante dell’allora Comandante Dante Compri, presa ad esempio in molti comandi italiani.

L’attenzione al mondo giovanile deve passare attraverso la condivisioni di valori, di regole e con un abbraccio non solo ideale ma anche concreto con il mondo della scuola.

Gestione territorio e risorse

Un anno complesso, anche gravoso sotto alcuni aspetti che ha avuto conseguenze nel contesto sociale, con meno risorse ma tutte impegnate nel guardare alla città come ad un bene comune.

La città ha visto in questo anno l’arrivo di milioni di turisti, basti pensare che solo in Arena tra stagione lirica e i concerti di musica leggera sono stati staccati oltre 800.000 biglietti.

Tanti i nuovi fenomeni da contrastare sulle strade, dove ad esempio i sistemi di messaggistica istantanea vengono utilizzati per avvisare dei controlli di polizia stradale, vanificando spesso la possibilità di fermare conducenti alterati da alcol e droga.

Nella sicurezza urbana sono segnalati da anni i pochi strumenti legislativi a disposizione, serve perciò una accurata analisi da parte dello Stato su come i sindaci possano migliorare i propri contributi anche in termini di recupero degli spazi, di assistenza verso i più bisognosi, di azioni contro il degrado.

Verona è attivato il Pronto Intervento Sociale, una brillante attività che permette interventi immediati e coerenti con una azione di tutela dei più deboli.

Controlli nei cantieri edili

Violazioni riscontrate nei controlli nei cantieri edili, con lavoratori in nero, operatori privi dei più elementari sistemi di sicurezza: non sono più accettabili le cosiddette “morti bianche”, e la Polizia locale è impegnata in quest’ambito sotto il coordinamento della Prefettura.

Così come nei controlli delle attività commerciali, nel contrasto alla “mala movida”, nella sicurezza dei turisti anche per chi viene truffato in strutture non idonee o da parte di chi attiva locazioni turistiche abusive nelle case AGEC o in sottoscale.

Spaccio

Incrementati i controlli contro il microspaccio di sostanze stupefacenti, davanti alle scuole, nei parchi, in stazione grazie alle splendide unità cinofile Axel, Rio e Pico, quest’ultimo purtroppo scomparso a causa di una rapida malattia.

Tutela anziani

Sono stati perseguiti i progetti a tutela degli anziani per prevenire il fenomeno delle truffe fatte a casa o in strada, con il contributo del Ministero dell’Interno. Attività di contrasto delle bande organizzate, provenienti da fuori Verona, che si dedicano alla raccolta fondi di inesistenti enti caritatevoli e al fenomeno delle tre campanelle.

Riconoscimenti. Durante la mattinata sono stati premiati gli agenti che si sono contraddistinti nel corso di operazioni servizio: V. Comm. Scognamiglio Danilo, Ag. Palmisano Antonio, Ag. Colombara Francesco, Ag. Marrone Michele, Ag. Poli Alberto. Ag. Marani Valentina, Ag. Merci Kimmo

Ag. Notarfrancesco Alessio, Ag. Grilletto Gianluca, Ag. Fiorito Francesco, Ag. Trotta Federico, Ag. Lavarini Arianna, Ag. Moscatelli Virginia, Ag. Avagnano Carmine, Ag. Polise Alfonso, Ag. Zampieri Luca, Ag. Begali Simone, Ass. Sc. Scognamillo Giacomo, Ass. Sc. Nani Luigi, Ag. Notarfrancesco Alessio, Ag. Genna Sebastiano Marco, Comm. Manega Giuliano, Ag. Perini Luca, V. Comm. Scognamiglio Danilo, Ag. Palmisano Antonio, Ag. Moscatelli Virginia, Ag. Colombara Francesco, Ag. Grilletto Gianluca, Ag. Marrone Michele, Ag. Poli Alberto, Ag. Lavarini Arianna, Ag. Marani Valentina, Ag. Notarfrancesco Alessio, V. Comm. Torchia Pasquale Stefano, Ag. Orioli Daisy, Ag. Iacobello Antonio Mario, Ag. Francone Francesco, Comm. Bonfioli Federico, Comm. Roca Simone, Ass. Cavalli Giambattista, Ag. Sc. Massella Alberto, Ag. Avagnano Carmine, Ag. Trapanotto Salvatore, Ag. Maltese Erica, Comm. Bonfioli Federico, Ag. Maltese Erica, Vice Comm. Brun Federico, Ass. Gemo Pierluigi, Vice Comm. Scognamiglio Danilo, Vice Comm. Torchia Pasquale Stefano, Ag. Pierri Tullia, Vice Comm. Scognamiglio Danilo, Ag. Merci Kimmo, Ag. Colombara Francesco, Ag. Marrone Michele, Ag. Palmisano Antonio, Ag. Brocco Francesco, Ag. Notarfrancesco Alessio, Ag. Ongaro Leonardo, Ag. Poli Alberto, Ass. Sc. Kucharzewski Martine, Ass. Cancilleri Massimo Giuseppe, Ass. Orzilli Gianluca, Comm. Sasso Lorenzo.