A Palazzo Barbieri la consegna dei diplomi ai nonni e alle nonne vigili

Con il freddo, il caldo, la pioggia o il sole i nostri nonni e nonne vigili si presentano sempre puntuali agli incroci e davanti alle scuole. Con un sorriso gentile, sempre attenti e pronti a garantire che i bambini e le bambine possano attraversare la strada per entrare o uscire da scuola in sicurezza.

Oggi, per la prima volta, l’Amministrazione e la Polizia locale hanno voluto esprimere gratitudine per dedicare il proprio tempo nello svolgere volontariamente un servizio fondamentale durante tutto l’anno scolastico 2023-2024, consegnando a 45 nonni e nonne un diploma di riconoscimento.

Sono intervenuti il sindaco Damiano Tommasi, l’assessora alla Sicurezza Stefania Zivelonghi e il Comandante della Polizia locale Luigi Altamura. Erano presenti anche il Commissario Damiano Brescia, Responsabile del Nucleo Educazione Stradale, il vice commissario della Polizia Locale Federico Brun e il commissario Claudio Marai.

Il contributo dei nonni e delle nonne, con il loro sguardo “vigile” sui piccoli studenti, dimostra un senso di cura che richiede attenzione e professionalità, ma anche una buona dose di pazienza nei confronti di automobilisti talvolta poco rispettosi. La presenza quotidiana dei nonni è una garanzia di sicurezza per bambine e bambini e rappresenta un supporto insostituibile per la Polizia Locale, oltre che un valore aggiunto per l’intera comunità.

“È l’occasione per ringraziare i nonni e le nonne vigili per la presenza fisica e per la costanza nel garantire un servizio attivo da tempo che stiamo cercando di implementare e valorizzare – ha detto il sindaco Damiano Tommasi -. Un esempio in cui la comunità sostiene se stessa e che, riguardo al ruolo specifico delle nostre scuole, è anche un approccio molto umano che crea anche un legame tra persone all’interno degli stessi quartieri, vista la prossimità del servizio. La consegna di questi diplomi ci dà anche la possibilità di incontrarci, visto che li incrociamo sulle strade e nei quartieri, ma non abbiamo mai l’occasione di ringraziarli e ascoltare i loro suggerimenti, le loro idee o le osservazioni da fare”.

“Per la prima volta consegniamo gli attestati di partecipazione ai nonni vigili, che sono figure fondamentali per la sicurezza stradale e dei nostri bambini e bambine davanti alle scuole pubbliche – sottolinea l’assessora alla Sicurezza Stefania Zivelonghi -. Un compito fondamentale della cui importanza ci accorgiamo quando non ci sono. Un aspetto che abbiamo rimarcato, e li abbiamo ringraziati a nome dell’Amministrazione ma soprattutto a nome della città, sulla quale ricade il beneficio della loro disponibilità e generosità. Questo vuole essere anche un appello per altri nonni e nonne per aderire a partire dall’anno prossimo, a questa iniziativa importante per i nostri ragazzini e ragazzine”.

“I nonni vigili sono una figura essenziale davanti alle scuole per la sicurezza stradale – afferma il Comandante della Polizia locale Luigi Altamura -. Molto spesso gli automobilisti non si comportano bene, hanno anche inveito contro i nostri nonni vigili e, in un caso, c’è stato addirittura un incidente davanti a una scuola alla Bassona. Quindi noi della Polizia locale, l’Amministrazione e tutti i cittadini veronesi siamo grati per questo servizio, e li aspettiamo tra novanta giorni quando si ricomincerà l’anno scolastico 2024-2025”.