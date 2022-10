Rapina in via Valverde: la Polizia di Stato arresta un 20enne

Si è avvicinato ad una donna che stava camminando in via Valverde, l’ha colpita ripetutamente con pugni al volto e calci alle gambe, si è impossessato del cellulare della vittima ed è scappato in direzione piazza Santo Spirito.

La fuga del malvivente è stata però breve: dopo poche decine di metri è stato, infatti, individuato dagli agenti delle Volanti mentre tentava di nascondersi dietro ad un’auto in sosta.

A dare l’allarme, ieri sera poco prima delle 22.30, è stato uno dei passanti che aveva assistito alla scena.

Durante il tentativo di fuga, il malvivente ha anche spintonato un ragazzo che, attirato dalle grida della vittima, aveva tentato di bloccarlo.

Al termine degli accertamenti, il 20enne è stato arrestato per rapina.

Questa mattina, all’esito del rito direttissimo, il giudice ha convalidato l’arresto.

Si precisa che la responsabilità penale dell’arrestato sarà accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.