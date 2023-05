Ad Abano Terme (PD), eletta “Miss Mamma Italiana”

Prima Classificata, una 29enne veronese, mamma di 6 figli!

Abano Terme (PD). Proseguono in tutta Italia le selezioni per “Miss Mamma Italiana 2023”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 30° edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del Concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni.

“Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia cronica, progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce quasi 4 milioni di donne fin dall’adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un’attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti.

Domenica 7 maggio, all’Hotel “Terme Helvetia” a Abano Terme, si è svolta una selezione valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2023”. Le Mamme in gara, sono scese in passerella prima in abiti eleganti, poi si sono cimentate in prove di abilità che rappresentassero al meglio la loro personalità.

La giuria ha proclamato vincitrice della selezione GIUSY RAITO 29 anni, impiegata, di Verona, mamma di Alessia, Giorgia, Aurora, Mario e Pietro, di 10, 9, 8, 4 e 2 anni e del piccolo Vincenzo di 2 mesi; la fascia “Miss Mamma Italiana GOLD” (riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni), è andata ad ELISABETTA ESPOSITO, 46 anni, brand ambassador, di Rubano (PD), mamma di Noah di 7 anni; mentre la fascia “Miss Mamma Italiana EVERGREEN” (riservata alle mamme con più di 56 anni) è andata ad ELISA BERNARDINI, 57 anni, casalinga, di Padova, mamma di Stefano e Daniele, di 26 e 20 anni.

Queste le altre mamme che si sono aggiudicate il pass di accesso per le Pre Finali Nazionali “Miss Mamma Italiana 2023”, in programma dal 7 al 10 settembre 2023 a Bellaria Igea Marina – Riviera Romagnola:

◦ “Miss Mamma Italiana Damigella d’Onore” BEATRICE VULTAGGIO, 45 anni, operatore socio sanitario, di Bosco di Rubano (PD), mamma di Cristian, di 9 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Radiosa” PAOLA PASOLINI, 36 anni, insegnante di lettere, di Savignano sul Rubicone (FC), mamma di Gioia di 4 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Sprint” KRIZIA RUSSO, 25 anni, parrucchiera, di Brugine (PD), mamma di Marco di 1 anno e mezzo;

◦ “Miss Mamma Italiana Glamour” BEATRICE BELLIN, 33 anni, project manager, di Val Liona (VI), mamma di Riccardo e Celeste, di 5 e 2 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Arianne” ALESSIA VLASIUC, 39 anni, estetista, di Abano Terme (PD), mamma di Damian ed Artiom, di 9 e 5 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Solare” MARIKA ANSELMI, 34 anni, impiegata, di Vigodarzere (PD), mamma di Samuele ed Aurora, di 11 e 5 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Dolcezza” FRANCESCA CORRENTE, 28 anni, operatrice socio sanitaria, di Lamon (BL), mamma di Isabel, ed Alyson, di 6 ed 1 anno e della piccola Soleil di 7 mesi.

Queste invece le mamme premiate per le categorie “Gold” (dai 46 ai 55 anni) ed “Evergreen” (oltre i 56 anni):

◦ “Miss Mamma Italiana Gold Fashion” LAURA ARSIC, 46 anni, impiegata, di Arba (PN), mamma di Nicolas di 10 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Gold Sportiva” CRISTINA PESCAROLO, 50 anni, impiegata, di Sant’Angelo di Piove (PD), mamma di Luca, Elisa e Laura, di 21, 16 e 13 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Gold Sorriso” ORIETTA ZAMPIERI, 51 anni, estetista, di Santa Maria di Sala (VE), mamma di Edoardo di 20 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Gold Eleganza” PAOLA CRIVELLARI, 55 anni, operaia, di Monselice (PD), mamma di Angelica e Gessica, di 30 e 26 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Gold Simpatia” ANGELA DERVISHI, 52 anni, operaia, di Padova, mamma di Jessica e Leonardo, di 28 e 19 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Evergreen Simpatia” DANIELA VAROTTO, 58 anni, sarta, di Monselice (PD), mamma di Elisa e Marco, di 26 e 24 anni.

L’evento è stato presentato da PAOLO TETI ideatore e Patron del concorso e da LINDA LODESANI vincitrice del titolo nazionale “Miss Mamma Italiana Radiosa 2022”.

Le mamme interessate a partecipare al Concorso a loro dedicato (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300 oppure consultare il sito www.missmammaitaliana.it

Nelle foto in allegato: Giusy Raito da sola ed in compagnia di Paolo Teti Patron del concorso e Linda Lodesani.