Arriva Quattrozampeinfiera a Padova: l’evento dedicato agli animali da compagnia

Sabato 8 e domenica 9 marzo, presso Padova Fiere, si terrà Quattrozampeinfiera, l’evento pet-friendly più atteso in Italia. Due giornate dedicate agli amanti degli animali e ai loro fedeli amici a quattro zampe, con attività coinvolgenti, divertenti e stimolanti.

La fiera offrirà ampi spazi per ospitare le numerose attività previste. Tra queste, spiccano le discipline sportive che vedranno protagonisti i cani e i loro proprietari, guidati da esperti educatori cinofili. Sarà possibile partecipare al canicross, una corsa campestre in cui cane e conduttore corrono insieme, e provare il dog scooter o il bike joring, discipline in cui i cani trainano mezzi a due ruote. Per chi cerca sfide originali, ci sarà anche il treibball, un gioco in cui il cane deve spingere palloni verso una porta seguendo i comandi del proprietario.

Ma le sorprese non finiscono qui! I visitatori potranno cimentarsi anche nel dog triathlon, nel disc dog e nell’acquadog, ideale per i cani che amano l’acqua. Per i cuccioli, sarà presente una puppy class, dedicata alla socializzazione e all’apprendimento delle prime regole, sotto la guida di esperti cinofili.

Tra le aree tematiche più attese, spicca la Pet à Porter, uno spazio dedicato alla moda per animali. Qui i visitatori potranno scoprire le ultime tendenze del pet fashion, grazie alla partecipazione di brand prestigiosi noti per la qualità e la creatività dei loro prodotti.

Oltre agli abiti per cani, saranno disponibili una vasta gamma di accessori: cappottini personalizzati, collari e guinzagli di design, borse da trasporto e molto altro, unendo estetica e funzionalità per garantire il massimo comfort ai nostri amici a quattro zampe.

Questa area rappresenta un’occasione unica per chi desidera prendersi cura dei propri animali attraverso dettagli di stile, con la possibilità di personalizzare ogni scelta in base alle esigenze e al carattere del proprio compagno peloso.

L’evento sarà aperto sabato 8 e domenica 9 marzo dalle 10.00 alle 19.00, con chiusura casse alle 18.00. L’ingresso è gratuito per bambini fino a 10 anni, cani e gatti. Il biglietto intero è di € 14, ma con uno sconto scaricabile online si potrà accedere con € 11. Acquistando il biglietto direttamente online, il costo sarà di € 10.

Non perdete questa occasione unica per vivere un’esperienza indimenticabile insieme ai vostri amici a quattro zampe!