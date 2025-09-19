Gatti di diverse razze, attività per famiglie e giudici da tutta Europa. Inaugura l’Esposizione internazionale felina 2025Domani e domenica, a Verona, tornano ‘I gatti più belli del mondo’

Un weekend felino. Gatti di razze diverse pronti a mettersi in mostra. Bambini truccati da micio. Veterinari e allevatori per consigli e suggerimenti. Pannelli che ripercorrono la storia dell’arte a tema felino. E ancora giudici da tutta Europa per valutare bellezza ed eleganza. Torna a Verona l’Esposizione Internazionale Felina. Per due giorni, ‘I gatti più belli del mondo’ saranno tra le mura scaligere, centinaia di mici delle più belle razze al mondo. I riflettori si accendono sul Cat Show ‘targato’ E.N.F.I. Ente Nazionale Felinotecnica Italiana.

Da domani, sabato 20 settembre, a domenica pomeriggio, in Gran Guardia, a Verona, sfileranno star e campioni felini, pronti a conquistare il titolo 2025. A due passi dall’Arena, si potranno vedere dal vivo i giganti Maine Coon, i teneri British e Scottish. E ancora Sphynx, Abissini, Devon Rex, Persiani, Ragdoll, norvegesi delle Foreste, Orientali, Sacri di Birmania, Bengal e Blu di Russia. Compresi i campioni delle passate edizioni. Il pubblico potrà conoscere particolarità e carattere di ogni micio. Scoprire le razze adatte alla pet therapy, così come quelle che non creano allergie. E ancora imparare come comunicare con ogni felino, osservando posizione delle vibrisse, i baffi che si trasformano in veri e propri radar, i movimenti delle orecchie o l’apertura di occhi e pupille. Vedere come gli amici a quattro zampe vengono curati. Tante le curiosità, dal ‘trucco e parrucco’, ai vizi felini. Ma non solo. Saranno presenti anche veterinari ed esperti di alimentazione ai quali chiedere informazioni. Un viaggio a 360 gradi nel mondo felino targato E.N.F.I.

Ricco il programma di attività per famiglie e bambini. Torna la Cat Room, un’area protetta dove passare un po’ di tempo a contatto con i mici. Grandi e piccoli potranno accarezzare così i gatti e trascorrere alcuni minuti con loro. Gli ingressi saranno controllati e scaglionati, in modo da rendere l’esperienza rilassante in primis per i gatti e poi per tutti gli umani che vorranno lasciarsi travolgere da fusa e giochi. Nel loggiato della Gran Guardia, sarà allestita un’area disegno per tutti i bimbi e, quest’anno, per la prima volta ci sarà il trucca bimbi a tema felino, entrambe le giornate dalle 10 alle 14.30. Ogni piccolo visitatore potrà trasformarsi in un gatto grazie a colori per il corpo e pennelli. E si potrà giocare con le mistery box sensoriali, all’interno delle quali scoprire attraverso il tatto caratteristiche morbide e ruvide degli amici gatti. Sarà inoltre allestita una mostra dedicata ai gatti nell’arte, con un focus su letteratura e pittura. Un percorso curioso che racconterà come i felini sono entrati anche nell’ambito culturale. E sul sito www.igattipiubellidelmondo.it è disponibile una guida delle razze da scaricare per diventare veri e propri esperti.

Grandi e piccini potranno assistere anche al campionato e ai ‘ring’, che vedranno impegnata una giuria internazionale, con i giudici Chiara De Luca, Katharina Krenn (Austria), Jurgen Trautmann (Germania), Jean Marc Lagarde (Francia) Professionisti che valuteranno bellezza, postura e colori di ogni gatto. Per categoria: cuccioli, adulti, interi o neutri. Per poi decretare il più bello in assoluto. Anche i visitatori saranno chiamati in causa e potranno acclamare il gatto preferito. Nel pomeriggio, infatti, l’auditorium della Gran Guardia ospiterà un vero e proprio show. Ogni sezione dell’Expo sarà contraddistinta dal nome della razza felina in mostra e da un qr-code per conoscerne tutte le particolarità. All’interno della Gran Guardia sarà possibile incontrare veterinari ed esperti, che offriranno consulenze gratuite e approfondimenti sul benessere felino. Nello spazio Farmina saranno presenti dei professionisti che si occupano di alimentazione.

Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati, ma anche per le famiglie. L’ingresso alle due giornate, dalle 9.30 alle 18.30 (chiusura ingresso pubblico ore 18), sarà gratis per tutti i bambini fino agli 8 anni, per le persone con disabilità e per i soci ENFI. Ridotto per ragazzi dai 9 ai 14 anni e per gli over 65. Promozione famiglia per 2 adulti e 2 ragazzi paganti (bimbi sempre gratis) a 50 euro. Aperta la biglietteria online sul sito www.igattipiubellidelmondo.it.

Ulteriori informazioni sulle pagine facebook e instagram ‘I gatti più belli del mondo’.

L’evento è organizzato da Movimento Azzurro – Ecosezione Verona in collaborazione con il Club Felino, sotto l’egida dell’E.N.F.I. – Ente Nazionale Felinotecnica italiana e con il patrocinio del Comune di Verona e del Rotary Club Verona Soave. Sponsor della manifestazione Farmina. Tra i partner della manifestazione Deep Club, Tigri Domestiche, Leaderform e Locatur.