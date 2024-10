La prima giornata premia Louis, un cucciolo di Maine Coon

Tantissimi i bambini che hanno partecipato al concorso disegni

E’ un cucciolo di soli sei mesi, ma per stazza e peso supera tanti felini adulti. Si chiama Louis e arriva da Brescia, precisamente dall’allevamento Tommyland. La giuria ha decretato che è lui il cucciolo più promettente dell’Esposizione Internazionale Felina ‘I gatti più belli del mondo’ di Verona. A premiarlo, il consigliere comunale con delega alla Tutela degli Animali Giuseppe Rea e la presidente del Club Felino Verona Maria Sole Farinelli. Si chiude così la prima giornata del Cat Show ‘targato’ E.N.F.I. Ente Nazionale Felinotecnica Italiana. Domani la giuria internazionale sceglierà il felino più bello del mondo tra gli adulti maschi e femmine.

Tantissimi i bambini che oggi, sabato 26 ottobre, si sono divertiti all’interno della cat room, dove si possono accarezzare e coccolare i mici, e nel nuovo spazio dedicato al disegno e al gioco, lasciando tante ‘opere d’arte’ colorate che concorreranno al contest dedicato ai più piccoli. E domani, domenica 27 ottobre, si replica dalle ore 9.30 alle 18.30, con ingresso gratuito per tutti i bimbi fino agli 8 anni.

A due passi dall’Arena, si possono vedere dal vivo dai giganti Maine Coon ai teneri British e Scottish. E ancora Sphynx, Persiani, Esotici, Devon Rex, Higland, Ragdoll e Blu di Russia. Compresi i campioni delle passate edizioni. E, per la prima volta, gli Abissini, una razza originaria dall’Etiopia.

Il pubblico, durante la visita, ha la possibilità di scoprire particolarità e carattere di ogni micio. Conoscere le razze adatte alla pet therapy, così come quelle che non creano allergie. E ancora imparare come comunicare con ogni felino, osservandone posizione delle vibrisse, i baffi che si trasformano in veri e propri radar, i movimenti delle orecchie o l’apertura di occhi e pupille. Vedere come gli amici a quattro zampe vengono curati. Tante le curiosità, dal ‘trucco e parrucco’, ai vizi felini. Un viaggio a 360 gradi nel mondo felino. Tra i professionisti del settore: veterinari, allevatori, esperti di alimentazione che possono rispondere ai dubbi e alle domande.

Grandi e piccini possono assistere anche al campionato e ai ‘ring’, che vedono impegnata una giuria internazionale, con i giudici Chiara De Luca, Brigitta Redford (Germania), Gianfranco Mantovani, Martti Peltonen (Svezia). Anche i visitatori sono chiamati in causa e possono acclamare il gatto preferito. Nel pomeriggio, infatti, l’auditorium della Gran Guardia ospita un vero e proprio show. Mentre nel corner radiofonico di Radio Bruno vengono intervistati allevatori e veterinari, permettendo ai visitatori di scoprire in diretta tanti aspetti inediti dell’expo.

L’ingresso è gratis per tutti i bambini fino agli 8 anni, per le persone con disabilità e per i soci ENFI. Ridotto per ragazzi dai 9 ai 14 anni e per gli over 65. Promozione famiglia per 2 adulti e 2 ragazzi paganti a 50 euro. Aperta la biglietteria online sul sito www.igattipiubellidelmondo.it.

Ulteriori informazioni sulle pagine facebook e instagram ‘I gatti più belli del mondo’.

L’evento è organizzato da Movimento Azzurro – Ecosezione Verona in collaborazione con il Club Felino, sotto l’egida dell’E.N.F.I. – Ente Nazionale Felinotecnica italiana e con il patrocinio del Comune di Verona e dei Rotary Club di Verona e provincia. Sponsor della manifestazione Farmina, media partner Deep Club organization.