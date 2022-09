Mura Festival. L’equinozio d’autunno chiude la terza edizione della manifestazione

Ritorna la magia al prato di Castel San Felice, per celebrare la notte d’equinozio d’autunno tra musica e natura sotto il cielo stellato di Verona. Con l’iniziativa cala il sipario sul terzo anno di eventi ai Bastioni.

Si chiude con un pizzico di magia la terza edizione di Mura Festival, la manifestazione ideata e promossa dal Comune di Verona, nei quartieri di San Zeno, Veronetta, Borgo Trento e Torricelle, nel contesto della cinta magistrale, patrimonio dell’Unesco che ha animato l’estate veronese con musica, teatro e sport.

L’ultimo grande appuntamento sarà venerdì 23 settembre dalle 18.30 con “Note in una Notte d’Equinozio d’Autunno”, la speciale serata che vuole salutare l’arrivo dell’autunno con musica e arte.

Il Prato di Castel San Felice, si trasformerà in un palcoscenico esclusivo, luogo perfetto in cui salutare l’estate e celebrare l’arrivo dell’autunno, una notte in cui le ore di luce e le ore di buio sono uguali, quando le forze di luce e tenebra sono in perfetto equilibrio. Un incontro speciale tra arte, natura e musica, che segna un periodo di rinnovamento e di cambiamento, il momento propizio per raccoglier l’energia della terra, onorare l’armonia della materia e dello spirito e salutare la natura che si prepara al riposo autunnale.

Un’occasione unica per gustare prodotti del territorio, abbinando un bicchiere di Chiaretto di Bardolino ad un assaggio di Monte Veronese, al lume di candela e immersi nella natura.

Ad aprire la serata l’attrice e scrittrice Caterina Pilon, che condurrà i presenti nel rito dell’accessione delle candele, un momento di condivisione e riflessione dal sapore etereo.

Ad accompagnare il passaggio dall’estate all’autunno, un progetto musicale multiforme e fluido per natura, il collettivo C+C=MAXIGROSS che, alla luce del tramonto, farà viaggiare il pubblico in una performance multisensoriale tra generi, lingue, luoghi e persone.

Informazioni utili

L’evento si terrà presso il prato di Castello San Felice, all’interno del Parco delle Mura lungo le Torricelle di Verona.

La reception è situata in via Castel San Pietro, appena superato il volto che da via Castello San Felice conduce a Castel San Pietro (nei pressi del Camping Castel San Pietro), all’imbocco di via Nazareth.

In reception avverrà il check in e la consegna della pergamena con le informazioni per svolgere il rito propiziatorio. Ognuno dovrà portare la propria candela per poter accedere al rito.

L’area dell’evento è raggiungibile solo a piedi, ed è consigliato indossare scarpe comode, portare con una coperta o una stuoia dove sedersi, insieme ad una torcia (anche quella dello smartphone) e la propria candela.

Per partecipare all’evento è obbligatorio portarsi la propria candela, in modo da partecipare al rito di accensione del Fuoco.

I biglietti sono prenotabili su Eventbrite.

Programma