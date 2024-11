Per Natale torna il tradizionale Balletto Classico “Lo Schiaccianoci”

“Lo Schiaccianoci” è una tradizione natalizia che il Centre du Ballet, società di produzione di spettacoli di Balletto Classico, ha deciso di portare in scena con coreografie di repertorio sulle celeberrime musiche di Pëtr Il’ič Čajkovskij. Un’esperienza magica che potrete vivere grazie a Ballerini Professionisti e alle loro esibizioni, sotto la Direzione Artistica di Nicole e Valerie Ferazzino, due sorelle tutt’oggi Ballerine Professioniste che desiderano portare più danza nei teatri Italiani dando ai giovani danzatori italiani più possibilità di esibirsi nel loro Paese.

Con l’esperienza maturata negli anni con compagnie dell’Est, in tournée in tutto il mondo, le due giovani ballerine, ora anche direttrici del Centre du Ballet, hanno deciso quest’anno di avviare una tournèe del tutto italiana. Dal 13 al 23 dicembre 2024 “Lo Schiaccianoci” andrà in scena in diverse città del Nord Italia, anche con più appuntamenti nella stessa giornata: Cernusco sul Naviglio, Pordenone e Rosà.

Il balletto, basato inizialmente sul racconto “Schiaccianoci e il re dei topi” di E.T. A. Hoffmann (1816), poi sulla versione edulcorata di Alexandre Dumas padre “Storia di uno schiaccianoci” (1845), è andato in scena per la prima volta al Teatro Mariinskij di San Pietroburgo il 18 dicembre 1892, con le coreografie di Marius Petipa. Dopo più di un secolo, continua ad avere una fiabesca trama che si svolge la Vigilia di Natale in una città tedesca agli inizi dell’Ottocento. Nella casa del signor Stahlbaum una festa riscalda l’atmosfera, e lo zio Drosselmeyer, personaggio magico, intrattiene con giochi e prestigi i bambini, dando poi in dono uno schiaccianoci di legno a forma di soldatino alla figlia di Stahlbaum, Clara. La fanciulla rimane subito affascinata dal regalo tant’è che, una volta addormentatasi dopo la festa, lo Schiaccianoci diventa il protagonista di un suo sogno. Topi giganteschi invadono il salotto guidati dal Re dei Topi, mentre lo Schiaccianoci prende vita e si lancia in battaglia alla testa dei soldatini di latta. Clara lo salva con un colpo di scarpetta lanciata contro il Re dei Topi che, sconfitto, scompare con le sue truppe. Per magia, Drosselmeyer trasforma lo Schiaccianoci in Principe: i due iniziano una danza tra fiocchi di neve fino a raggiungere una terra incantata dove fantastici personaggi volteggiano tra fiori in un walzer e altri mostrano i passi caratteristici del loro paese di provenienza (danza spagnola, danza cinese, danza russa, danza araba, danza francese). I due protagonisti si esibiscono in un elegante Passo a due, ma presto il magico sogno svanisce. Clara si sveglia e ancora con gli occhi sognanti ritrova felicemente il suo Schiaccianoci “tornato” nelle sue sembianze di legno.

“Lo Schiaccianoci” è diventato ormai una tradizione in tutto il mondo per bambini e per adulti, porta la magia nella vita di tutti e Natale non sarebbe Natale senza andare a vedere il balletto natalizio per eccellenza. Per questo non dovete mancare! Soprattutto perché a rallegrare maggiormente la scena in una delle ultime repliche ci saranno ben 67 bambini e ragazzi della scuola di danza Bassano Ballet di Claudia Cappelletto. Il Centre du Ballet vi aspetta perciò al Teatro Montegrappa di Rosà il 23 Dicembre alle 16 e alle 20.45. Biglietti disponibili sul portale del Teatro nella sezione Musica (biglietti ridotti per bambini fino a 10 anni di età compresi).

Teatro Montegrappa – LO SCHIACCIANOCI

Per informazioni: 392 2944604 – produzioni@cdb-centreduballet.it