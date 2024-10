Value Makers Community presenta “Respira” con Umberto Pelizzari

7 ottobre 2024 alla Piscina Y-40 di Montegrotto Terme

Value Makers Community è orgogliosa di presentare Respira, un evento esclusivo che si terrà il prossimo 7 ottobre 2024 nella straordinaria cornice di Y-40, la piscina termale riscaldata più profonda del mondo a Montegrotto Terme. Ospite d’onore sarà Umberto Pelizzari, simbolo di eccellenza che per 12 anni è stato campione mondiale dell’apnea estrema.

L’evento Respira, è pensato per esplorare la connessione tra corpo, mente e respiro, portando i partecipanti a vivere un’esperienza unica che unisce il potenziamento personale con l’insegnamento di tecniche di respirazione profonda e consapevole.

Si tratta di una giornata di formazione che vedrà al fianco della sessione di Umberto Pelizzari, dedicata appunto alla respirazione e al controllo interiore, gli interventi di Simone Sistici, fondatore di Value Makers Community, e di altri esperti per condividere le strategie per il successo, la leadership e la creazione di valore personale e professionale.

A conclusione della sessione formativa è prevista l’esperienza immersiva in acqua, un momento di pratica guidata e un’occasione unica per mettere in pratica le tecniche apprese nella piscina più profonda del mondo.

In particolare durante la giornata, Umberto Pelizzari, guiderà i partecipanti in un viaggio tra respirazione e performance fisica. “Il respiro è molto più che una funzione vitale: è uno strumento per connettersi con sé stessi e raggiungere un equilibrio fisico e mentale. In acqua, ogni respiro conta. Attraverso questa esperienza, voglio trasmettere ai partecipanti l’importanza di padroneggiare il respiro per affrontare le sfide, non solo nell’apnea ma anche nella vita di tutti i giorni,” ha dichiarato Pelizzari.

Simone Sistici, promotore dell’evento e anima di Value Makers Community, ha spiegato così la scelta di Pelizzari come ospite: “Umberto rappresenta per noi il perfetto esempio di come la consapevolezza di sé e la padronanza del respiro possano essere strumenti di crescita personale e professionale. La sua straordinaria esperienza nell’apnea è una metafora potente per chi vuole affrontare con successo le sfide quotidiane e raggiungere nuovi traguardi.”

Riguardo alle peculiarità dell’evento, Simone Sistici afferma infine “grazie alla partecipazione alla giornata formativa Respira, i partecipanti avranno l’opportunità, fra l’altro, di apprendere le tecniche e le abilità più innovative legate al gesto più naturale della vita. Un percorso che potrà far ritrovare le migliori risorse interiori, aiutare a combattere sovraffaticamenti, tensioni e preoccupazioni, stimolando invece la creatività, la produttività e la crescita dell’attenzione”.

L’evento Respira è inserito in un più ampio calendario di incontri, ideati e promossi da Value Makers Community, che condividendo il desiderio di crescere e migliorarsi sia fisicamente, sia mentalmente, si rivolge a manager e consulenti che desiderano essere aggiornati sui trend di mercato, sulle esigenze delle persone e sulle nuove sfide che le aziende si trovano a dover affrontare.

Il prossimo incontro in programma “FUTURO” è previsto il 5 novembre a Bologna nella sede di GAP Management, P.zza XX Settembre 1 e sarà condotto da Simone Sistici; fil rouge di questo evento è l’Intelligenza Artificiale con le sue implicazioni nel contesto aziendale e organizzativo e le preoccupazioni che questa genera fra le persone riguardo alla sostituzione della forza lavoro.