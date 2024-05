Verona capitale della fotografia

Oltre 2 mila e 400 talenti da tutta Italia per “The Photo Show“

Oltre 2 mila e 400 i fotografi da tutta Italia che si sfidano a Verona per aggiudicarsi il titolo di miglior fotografo emergente. Partito il conto alla rovescia per la finalissima di “The Photo Show”, il talent fotografico organizzato da Nshot Academy che ogni anno coinvolge appassionati e aspiranti fotografi. Tre giornate di intense prove, dall’alba al tramonto, da venerdì 17 a domenica 19 maggio, in cui 20 finalisti si contenderanno il titolo per l’edizione 2024: rimarranno solo i migliori sei che si daranno battaglia nella finalissima di domenica.

Per scoprire il vincitore della quarta edizione, appuntamento domenica 19 maggio, dalle ore 19, a Porta Palio: l’antica porta d’accesso alla città di Verona, diventa spazio moderno di condivisione e originalità. Una vera e propria festa aperta a tutti dedicata alla fotografia con talk, dj set, area food e tanta creatività

La festa della fotografia è l’atto finale del contest online iniziato nel mese di febbraio: “L’idea di condividere scatti in aula si allarga al mondo online, una vera e propria risorsa per scovare talenti – commenta Marco Monari, founder e fotografo di Nshot Academy –. Nshot Academy, con questo talent, porta a Verona fotografi da tutta Italia e recluta nuove eccellenze attraverso un contest che ogni settimana affronta un tema diverso. Gli scatti vengono commentati e valutati nel nostro salotto digitale e poi lasciamo che sia il popolo di internet a votare la preferita della settimana, chi ha la capacità di vivere con passione ogni singolo click. Conoscere cambiamenti, evoluzioni e tendenze è il ruolo naturale della fotografia che la definiscono sempre più materia irrinunciabile”.

“The Photo Show”, da fine febbraio a maggio, ha messo alla prova oltre 2 mila e 400 fotografi e aspiranti da tutta Italia che si sono dati battaglia a colpi di click su 11 temi diversi: dal viaggio alla casa passando ai dettagli fino al contrasto luce-ombra. 20 i finalisti selezionati: gli 11 vincitori dei temi della settimana danno battaglia al vincitore dell’edizione precedente che difende il titolo 2023 insieme agli 8 talentuosi selezionati dalla giuria di qualità nel corso degli eventi di avvicinamento e dei workshop svolti nei mesi precedenti.

In due mesi, oltre 40mila i like degli utenti social agli scatti dei partecipanti. Il vincitore assoluto porterà a casa una Ricoh GR III, accessori per la fotografia, buoni dal valore di circa 2mila euro spendibili nella didattica di Nshot Academy e nel negozio di Nshot Verona oltre a un premio speciale griffato Benetti Ottica Academy, main partner dell’evento. Inoltre, i partecipanti eliminati nelle sessioni precedenti hanno la possibilità di concorrere a un premio parallelo per aggiudicarsi accessori per la fotografia.

La finalissima di domenica 19 maggio sarà una grande festa a ingresso libero dedicata alla fotografia con dj set by Laura Marcellini e un’area food-drink disponibile tutta la notte. Taglio del nastro alle ore 19, a seguire dibattito fotografico con Simona Paleari, docente di Nuovi Media FCP Bauer ed Erik Messori, fotoreporter. Chiusura di serata con la premiazione del vincitore e la presentazione dell’edizione 2025 che prevede workshop gratuiti in collaborazione con Benetti Ottica Academy, tra i partner dell’evento.

Hanno preso parte all’evento: Nshot Verona, La Forma del Viaggio, WindTre, Benetti Ottica Academy, Taglianigruppoadv, First Center, Ricoh, Pixel, Una Camicia, Rete doc, Doc Creativity.