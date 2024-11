Verona inaugura le 100 medaglie celebrative del centenario callassiano

In programma una conferenza a cura Stephen Hastings e la consegna della prima medaglia a Cecilia Gasdia.

Il 2 dicembre il mondo della musica festeggia l’anniversario della nascita del soprano greco-americano, icona consacrata tra le artiste più moderne del Novecento. Il legame della Divina con Verona è importante. Scoperta dal tenore Giovanni Zenatello, (primo Radames dell’Aida del 1913), la scritturò per la stagione areniana del 1947, affidandola alla bacchetta di Tullio Serafin. Maria Callas ventitreenne conobbe subito l’imprenditore Giovanni Battista Meneghini che la sposò nel 1949 e ne fu anche il manager.

Il Festival Internazionale Maria Callas, ideato e promosso dal M° Nicola Guerini, nasce a Verona il 2 Dicembre 2013 in occasione del 90° anniversario della nascita del soprano greco-americano, e inaugura con il prossimo 2 dicembre la sua XI Edizione con il motto che lo ha sempre caratterizzato Happy Birthday Maria Callas! Nascita di un mito perché ricorda due date significative: il 2 dicembre, giorno della nascita biologica dell’artista e il 2 agosto, data del suo debutto nel 1947 all’Arena di Verona ne La Gioconda di Amilcare Ponchielli sotto la guida di Tullio Serafin.

Un bel traguardo per il festival che ha svolto in 10 anni, molte attività, sinergie e progetti in dialogo con realtà prestigiose e la partecipazione di studiosi e artisti di fama internazionale. Un percorso che racchiude più di 100 incontri del ciclo I Volti di Maria Callas, per l’approfondimento sul celebre soprano come fenomeno antropologico, le collaborazioni prestigiose tra cui Warner Classics, Centro Studi Pasolini, Feltrinelli Librerie, Istituto Luce, Atelier Progetto Arte Poli, Fondazione Giorgio Zanotto, Società Letteraria di Verona, OperaClick, Rete DUE della Radiotelevisione Svizzera italiana, il patrocinio della Regione Veneto, del Comune di Verona, della Fondazione Arena di Verona, dell’Accademia Filarmonica, dell’Archivio Storico Tommasoli, Dipartimento di Culture e Civiltà dell’Università di Verona, e nove edizioni del Premio Internazionale Maria Callas conferito ogni anno il 2 agosto in Sala Casarini del Due Torri Hotel di Verona, ad artisti di fama internazionale tra cui il soprano Maria Chiara, il baritono Rolando Panerai, il tenore Gianfranco Cecchele, il baritono Renato Bruson, il soprano Raina Kabaivanska, il basso Michele Pertusi, il baritono Leo Nucci, il tenore Nicola Martinucci e il soprano Giovanna Casolla.

Tra le attività speciali legate al centenario c’è la sinergia intrapresa dal festival con l’Accademia di Belle Arti Statale di Verona che ha organizzato un workshop di progettazione rivolto agli studenti di Design, con l’obiettivo comune di realizzare una medaglia celebrativa per il centenario callassiano.

Vincitore è risultato il progetto 100 Petali per Maria Callas di Christian Faes, che sintetizza, in segni essenziali gli anelli ellittici dell’anfiteatro areniano e un palcoscenico a forma di petalo dal colore rosso acceso, come il fuoco greco che nutriva l’arte della Divina. Sul retro si legge: New York City – Nascita di un mito- Città di Verona – Premio all’eccellenza – “Voci che lasciano l’impronta nella storia – Voices leaving marks in history”.

La medaglia, con il patrocinio il contributo del Comune di Verona e il sostegno della Fondazione della Banca Popolare di Verona, è realizzata dall’Atelier Arte Poli in 100 copie numerate da conferire alle 100 eccellenze segnalate e presto ufficializzate da un Comitato, composto da professionisti e nomi illustri della cultura, tra cui Simone Di Crescenzo (Parma), Giovanni Gavazzeni (Lugano), Stephen Hastings (Milano), Piero Mioli (Bologna), Mario Tedeschi Turco (Verona). Saranno quindi 100 i nomi scelti tra artisti, intellettuali, imprenditori, Enti, Istituti di Alta Cultura e di Ricerca scientifica, che si sono distinti per il loro talento, l’arte, le idee e lo sviluppo delle comunità in cui operano. La medaglia di 8 centimetri di diametro, è realizzata in bronzo argentata con l’antico sistema a cera persa e impreziosita da uno smalto rosso, colore dai molteplici significati come la passione, l’amore, il coraggio. 100 monete richiamano la metafora del fiore attraverso cui la forma di ciascun petalo vibra con gli altri come una comunità consapevole e responsabile del proprio patrimonio.

Tra le eccellenze segnalate il riconoscimento verrà conferito ai ventitré teatri italiani in cui Maria Callas ha cantato ricordando che Verona rappresenta l’inizio della sua ascesa, preludio di un teatro musicale che lei rivoluzionerà lasciando la sua impronta nella storia e diventando per tutti “la Callas”.

Alzata di sipario quindi per il primo appuntamento della nuova edizione Happy birthday Maria Callas! Nascita di un mito fissato per la data del genetliaco, lunedì 2 dicembre alle 17.30, presso la Sala Casarini del Due Torri Hotel con un incontro a cura di Stephen Hastings, uno dei più autorevoli esperti del soprano greco- americano, dedicato alla carriera di Maria Callas nei teatri italiani dal debutto all’Arena nel 1947, fino alle ultime recite alla Scala del 1962 con la partecipazione di autorità, ospiti e un contributo relativo agli ascolti a cura di Stefania Bonfadelli.

L’evento, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Verona, a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti, sarà inaugurato con la consegna della prima medaglia celebrativa del centenario a Cecilia Gasdia, Sovrintendente della Fondazione Arena di Verona, primo teatro italiano e tappa importante nella ascesa artistica della Divina.

Per l’occasione saranno presentate e consegnate inoltre le bottiglie di Amarone con l’etichetta esclusiva Maria Callas 100th Anniversary Wine Collection limitata a

100 esemplari numerati a cura della Cantina Tommasi Family Estates, con il coordinamento del loro Brend Ambassador Andrea Ragno. Seguirà la tradizionale degustazione di quattro eccellenze del gusto: la Torta “Divina” della pregiata Miozzi Pasticcerie , l ’ A z i e n d a A g r i c o l a M o n i c a Va c c a r e l l a D o n n a EmmeVenetoValpolicella DOP, FontanaBio di Erica Fontana e il vino Tommasi – Family – Estates. E per celebrare la medaglia del centenario i 100 petali rossi caramellati del Ristorante Rubiani.

www.festivalinternazionalemariacallas.org

“Maria Callas ha portato Verona nel mondo e continua a farlo- afferma l’assessora alla Cultura Marta Ugolini-. Ringraziamo il maestro Guerini per la passione e l’impegno con cui porta avanti questa iniziativa che quest’anno vede anche una serie di riconoscimenti che verranno dati a persone che si soni distinte nel campo della musica e non solo”.

«Con la XI Edizione il Festival inaugura il conferimento delle 100 medaglie dedicate al grande soprano – dichiara Nicola Guerini,presidente e direttore artistico del Festival Internazionale Maria Callas – La consegna della prima medaglia a Verona celebra il legame della Divina con la città e l’Arena, primo teatro italiano e tappa importante nella sua ascesa artistica».

«La consegna delle 100 medaglie in occasione del centenario dalla nascita di Maria Callas, celebra l’eccellenza italiana e l’arte nel mondo. Grazie alla collaborazione con il Festival Scaligero e il Maestro Guerini, si conferma l’iconicità della Divina, simbolo di ispirazione e del talento e della dedizione. – dichiara Andrea Mezzetti, direttore artistico dell’atelier Progetto Arte Poli – La medaglia, ideata da un giovane designer, è metafora dell’eredità lasciataci da questa grande artista, uno strumento per promuovere arte e cultura, soprattutto tra le nuove generazioni, con un respiro internazionale».