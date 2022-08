Grande Teatro Verona, abbonamenti: rinnovo fino al 10 settembre e dal 15 vendita dei nuovi

Oltre 500 gli abbonamenti già confermati per la 36^ edizione del Grande Teatro. Possibilità di rinnovo fino al 10 settembre. Dal 15 settembre si apre la vendita dei nuovi.

Prosegue la campagna degli abbonamenti al Grande Teatro, la storica rassegna organizzata dal Comune in collaborazione con Fondazione Atlantide – Teatro Stabile di Verona, in programma al Teatro Nuovo dall’8 novembre al 2 aprile.

Fino al 10 settembre gli abbonati delle precedenti stagioni possono rinnovare l’abbonamento con diritto di prelazione sulla scelta dei posti. Nello specifico, agli abbonati della stagione 2022 è garantita la possibilità di confermare lo stesso posto, mentre gli abbonati delle stagioni 2021 e 2019-20 possono sceglierne uno nuovo.

Dal 15 settembre al 14 ottobre saranno invece in vendita i nuovi abbonamenti.

Il prezzo degli abbonamenti rimane invariato rispetto alle stagioni precedenti.

Il rinnovo avviene fisicamente alla biglietteria del Teatro Nuovo, dal lunedì al venerdì dalle ore 16.30 alle 19.30 o al Box Office dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19 e il sabato dalle 9.30 alle 12.30.

Gli aventi diritto alla prelazione, impossibilitati fisicamente, possono rinnovare il proprio abbonamento contattando biglietteria@teatrostabileverona.it e pagando tramite bonifico.

Per l’edizione 2022-2023 in cartellone otto spettacoli, per complessive quarantotto rappresentazioni. I grandi nomi che si esibiranno al Teatro Nuovo vanno da Luigi Lo Cascio a Eros Pagni, da Giuseppe Battiston ad Ambra Angiolini, Anna Foglietta e Paola Minaccioni. E ancora Silvio Orlando, Francesco Pannofino, Iaia Forte, Simona Marchini, Arianna Scommegna e Carmine Recano.

Tutte le informazioni e i prezzi degli abbonamenti sono disponibili sul sito del Teatro Stabile.