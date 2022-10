Il quartiere che vorrei. Secondo incontro in prima circoscrizione

Dopo l’avvio la scorsa settimana in sesta Circoscrizione, il confronto nei quartieri si sposta in Centro storico. Mercoledì 12 ottobre è in programma il secondo appuntamento promosso dall’Amministrazione per dialogare sui temi della sicurezza e delle questioni giovanili.

Il Comune ha effettuato un cambio di sede rispetto a quanto comunicato mettendo a disposizione la Sala Convegni della Gran Guardia, uno spazio più ampio per consentire ai tanti di partecipare.

Prosegue il tour dell’Amministrazione tra i quartieri, all’insegna del dialogo, del confronto e dell’ inclusione, per una città con ‘meno paure’ e ‘meno solitudine’. Il secondo incontro dell’iniziativa ‘Il Quartiere che vorrei’ si terrà in Prima Circoscrizione mercoledì 12 ottobre alle 20.30 non più nella sala consiliare del Centro Storico in piazza Mura Gallieno 3, ma nella Sala Convegni della Gran Guardia, uno spazio più ampio per consentire ai tanti interessati di partecipare.

Interverranno alla serata le assessore alla Sicurezza Stefania Zivelonghi, alle Politiche sociali Luisa Ceni e gli assessori alle Relazioni con il territorio Italo Sandrini e Politiche giovanili e partecipazione Jacopo Buffolo. Presente anche il presidente della Prima Circoscrizione Lorenzo Dalai.

L’incontro, che ha l’obiettivo di creare processi di ‘co-responsabilità’, in cui tutti sentano di essere parte attiva della città e del suo futuro, affronterà i temi legati alla sicurezza e alle questioni giovanili, declinati al territorio del Centro storico e dei quartieri limitrofi.

“Proseguiamo con determinazione questo percorso – afferma Zivelonghi -. Crediamo che il dialogo e il confronto siano strumenti indispensabili per approfondire i problemi più sentiti dai cittadini e cercarne le migliori soluzioni. Restiamo concentrati sulle questioni della sicurezza e dei giovani, declinate alla percezione dei residenti del Centro storico”.

“L’obiettivo è quello di analizzare tutti gli aspetti di prevenzione che interessano i servizi sociali – dichiara Ceni –. Ogni quartiere ha le sue peculiarità, anche in questo ambito, con questi incontri puntiamo a rendere ancora più capillare i nostri servizi”.

“‘Le Circoscrizioni devono recuperare il loro ruolo di aggregazione sociale – evidenzia Sandrini –, secondo una logica di prossimità e di decentramento”.

“I giovani al ‘centro’ – dichiara Buffolo –, con le loro richieste ed esigenze che cambiano da quartiere a quartiere”.