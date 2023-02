Liceo di Brenzone. Buon vento ai 16 neo istruttori FIV

Il giorno 14 febbraio 2023 alla presenza del Consigliere Federale Domenico Foschini e

dei Tecnici Federali Giuseppe Devoti e Fabio Barbieri, il Liceo Sportivo Sacra Famiglia

di Brenzone (Lago di Garda) ha diplomato 16 Istruttori della Federazione Italiana Vela. I

16 nuovi istruttori sono: Baretta Federico, Baroni Francesca, Bellini Niklas, Bolzonella

Gaia, Chignola Alex, Cingari Pier Paolo, Compagnoni Giulio, Fossato Nicolò, Galas

Sebastiano, Girardelli Francesco, Perfranceschi Mattia, Renna Sofia, Rigamonti Maya,

Scandola Martino, Signorelli Alberto e Voi Edoardo.

Questi neo Istruttori si aggiungono agli altri 37 colleghi che negli scorsi anni hanno

raggiunto l’obiettivo del Brevetto, grazie alla consolidata collaborazione tecnica e

professionale tra il Liceo Scientifico Sportivo “Sacra Famiglia”, la Federazione Italiana

Vela e il Comitato della XIV ZONA FIV.

Si tratta di un ulteriore pregevole traguardo per il Liceo “Sacra Famiglia”, unico Liceo

Sportivo in Italia che consente ai propri studenti di svolgere l’attività velica per cinque

anni all’interno del percorso curricolare e del PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) e di

poter raggiungere il brevetto di Istruttore di Vela. Il Liceo “Sacra Famiglia” accoglie

studenti da diverse provincie e nel proprio piano di studi gestisce una ricca e articolata

formazione di competenze sportive in ambito atletico, tecnico, giuridico e gestionale.

L’idea di un percorso liceale abbinato alla vela è stata il frutto del lavoro di sinergia di

Domenico Foschini, Responsabile nazionale delle attività giovanili e già Presidente

Zonale dell’area del Garda, delle Scuole Sacra Famiglia e del Centro Studi G.

Nascimbeni.

L’obiettivo raggiunto dai neo 16 istruttori è stato reso possibile grazie allo Staff della

Formazione del Comitato della XIV Zona FIV e alla disponibilità e alla professionalità

di vari Istruttori del Circolo Nautico Brenzone (Lorenzo Mantovani ed il suo Staff), X

Kite di Brenzone (Giulia Seppi ed il suo staff di istruttori), il Circolo Surf Torbole con la

collaborazione del Windsurfing Center Vasco Renna e la Fraglia Vela Malcesine.

Un ringraziamento inoltre al Preside Marino Battistoni, al Presidente del Centro Studi G.

Nascimbeni, ai docenti di Scienze Motorie del Liceo Claudia Brighenti e Davide Ferrari

che lavorando in piena collaborazione con i Circoli di zona hanno consentito il

raggiungimento di un ennesimo obiettivo di eccellenza per gli studenti del Liceo “Sacra

Famiglia”.

Brenzone sul Garda, 15 febbraio 202