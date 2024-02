Rifatti due pontili sul lago di Garda

Manutenzioni finite ai pontili di Lido Mirabello e di lungolago Preite.

Quest’ultimo sarà usato da Vigili del Fuoco e Croce Rossa per gli interventi in acqua.

Il Comune di Bardolino ha sistemato a nuovo due pontili di proprietà: quello di Lido Mirabello, in prossimità di Lungolago Roma, chiuso da alcuni anni, e più a nord quello di lungolago Preite, nelle vicinanze del Centro nautico. Quest’ultimo è utilizzato dal locale Distaccamento dei Vigili del Fuoco e dalla Croce Rossa per il soccorso in acqua.



Gli interventi hanno permesso di rifare i pontili, fissando nel terreno dei nuovi pali in legno esotico, un materiale durevole che si presta al contatto con l’acqua del lago; le passerelle, invece, sono in legno di larice, resistenti agli agenti atmosferici.



Il Comune ha investito 76mila euro per fare i lavori, che hanno migliorato la funzionalità e, al contempo, anche l’estetica dei pontili. «Entrambi erano bisognosi di una rimessa a nuovo, perché le due strutture non erano più sicure per l’utilizzo – spiega la vicesindaca Katia Lonardi, delegata ai Lavori pubblici –. Il pontile di Lido Mirabello è composto da un’unica passerella in legno; quello riservato alla Croce Rossa e ai Vigili del Fuoco, invece, si compone di una passerella galleggiante e di una fissa, ancorata alla riva: tra l’una e l’altra è stata ripristinata la pedana mobile metallica, ad uso dei soccorritori e dei pompieri, che ora avranno un punto di attracco sicuro per le loro operazioni».