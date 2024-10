Vela, ultima settimana per iscriversi alla BTS Green Cup sul Lago di Garda

La competizione nautica, organizzata per sensibilizzare la cittadinanza e il mondo della vela sul tema dello sviluppo sostenibile e arrivata alla quarta edizione, è in programma domenica 20 a partire dalle 8:30. Prevede una regata di 12 miglia e una veleggiata di 5 miglia. C’è tempo fino a giovedì 17 per fare domanda di partecipazione.

Affi (Verona), 10 settembre 2024

Manca sempre meno alla BTS Green Cup, la competizione velica organizzata da BTS Biogas, leader tecnologico nello sviluppo, costruzione e manutenzione di impianti biogas e biometano, in collaborazione con la Lega Navale Italiana sezione di Garda e l’associazione Plastic Free. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Garda e arrivata quest’anno alla quarta edizione, è in programma domenica 20 ottobre nella splendida baia di Garda e, chi vuole partecipare, ha ancora una settimana di tempo per manifestare il proprio interesse. Le iscrizioni chiudono giovedì 17 ottobre alle ore 12.

Come da tradizione, ci saranno due gare coordinate da giudici certificati della FIV. La prima, con partenza alle 08:30, vedrà monotipi e imbarcazioni da crociera e da diporto affrontarsi in una regata di 12 miglia nautiche che per la prima volta sarà inserita nel circuito delle regate della stagione della vela ORC, ovvero regate a tempo compensato. “Questa è un punto di riferimento e una formula di successo per i regatanti”, spiega Giorgio Castellani, Presidente della LNI Garda. “Per noi è l’occasione di ampliare il nostro impegno in favore della tutela ambientale di cui il nostro lago ha tanto bisogno.”

La seconda competizione è invece una veleggiata di 5 miglia nautiche. Partirà alle 08:40 e coinvolgerà le vele bianche, ovvero a randa e fiocco tipiche delle abituali navigazioni diportistiche, così da favorire l’accesso alla competizione anche ad equipaggi formati da famiglie e appassionati.

Entrambe le gare sono aperte a tutti quanti vorranno mettersi alla prova, ma è richiesta l’iscrizione che si potrà fare online sul sito di BTS Biogas e su quello della LNI sezione di Garda, nonché collegandosi alla pagina della FIV. Sono invitati a ripresentarsi anche i vincitori degli scorsi trofei a partire dall’equipaggio di Gradasso del Circolo Nautico Brenzone, timonato da Gaia Bolzonella, e quello di 18K della LNI Garda timonato da Roberto Motteran, che hanno rispettivamente avuto la meglio nella regata e nella veleggiata dello scorso anno.

Durante la gara, la cittadinanza potrà anche scegliere di prendere parte ad una passeggiata ecologica di cleanup organizzata da Plastic Free, associazione impegnata nella sensibilizzazione sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica, che ha sempre collaborato con BTS e Lega Navale Italiana sezione di Garda per questo tipo di evento. L’appuntamento è alle ore 10 in via Lungo Lago Pincherle, 1, presso la sede della Lega Navale di Garda e ai partecipanti saranno forniti sacchetti e pinze per raccogliere la plastica. Bambini e famiglie sono i benvenuti. “Come avvenuto nelle edizioni precedenti della BTS Green Cup, saremo presenti con un punto informativo oltre che con la passeggiata ecologica aperta a tutti”, afferma Giovanna Leardini di Plastic Free. “La missione di Plastic Free è sensibilizzare la società sulla pericolosità della plastica dispersa in natura, attraverso la realizzazione di tanti progetti dedicati e creando collaborazioni con cittadini, enti, scuole, aziende e mondo dello sport. Importante anche il progetto dedicato alla cura e al salvataggio delle tartarughe marine, tra gli animali più colpiti dall’abbandono incivile di questo materiale”. Chi vuole partecipare, deve registrarsi a questo link https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/8780/20-ott-garda

Alle ore 13 i partecipanti alla competizione si ritroveranno presso la sede della Lega Navale per il pranzo conviviale e la premiazione dei vincitori, che avverrà a partire dalle 15. La BTS Green Cup è sostenuta da eccellenze italiane come Riso Ferron, Bottoli, BWT Italia, Cantiere Nautico Dal Ferro, CEMBRE, Coalma, Consorzio Vini Bardolino, DIR Garda Lake Works, Edizioni Il Frangente, Forno Bonomi, FUTURE LIVE, Ntfood, Olio POG, Pastificio Mozzo, Residenza d’epoca GARDESANA, Riseria La Pila, ROCCAVELA Base Nautica, San Martino, Taopatch, Veliero Circe1915 e Veliero San Nicolò.

“Giunta al quarto anno, la BTS Green Cup è più di una competizione: è un invito a riflettere, agire e contribuire alla creazione di un mondo più sostenibile. Insieme alla Lega Navale Italiana sezione di Garda e a Plastic Free, vogliamo stimolare le persone a diventare parte attiva della soluzione,” dichiara Franco Lusuriello, CEO di BTS Biogas. “Lo sviluppo sostenibile è il cuore della nostra attività. I nostri impianti di biogas trasformano gli scarti in risorse preziose, producendo energia sostenibile. Con ogni impianto di biogas che costruiamo nel mondo, non solo sosteniamo la decarbonizzazione e la transizione energetica, ma supportiamo anche la rigenerazione del terreno producendo fertilizzante organico.”

“Sarà una giornata importante per il nostro lago in cui vediamo partecipare più realtà presenti attivamente sul territorio: BTS Biogas, LNI e Plastic free, ad ognuna di loro rivolgiamo come amministrazione un ringraziamento per il costante impegno e impeccabile organizzazione”, fa sapere l’assessore all’ecologia e demanio Sacha Allevato.