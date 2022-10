Sona, invecchiamento attivo: tornano gli appuntamenti di fitness del corpo e fitness della mente

Tornano i percorsi di “Fitness del corpo e Fitness della mente” promossi dal Servizio Educativo Territoriale del Comune di Sona in collaborazione con Omnia impresa sociale.

Il progetto prevede una serie di appuntamenti a cadenza settimanale tra ottobre e dicembre, dedicati agli anziani con lo scopo di attivare il cervello attraverso giochi ed esercizi o il corpo con ginnastica e yoga.

L’Assessora alle Politiche Sociali, Monia Cimichella dichiara «Entrambi i percorsi sono stati molto apprezzati nelle precedenti edizioni, perciò siamo felici di riproporli. Le ricerche condotte sul benessere psicofisico dopo la pandemia da Covid-19, evidenziano ancor di più l’importanza di non isolarsi e di prendersi cura di corpo e mente».

Gli incontri del percorso di “Fitness della mente” si terranno a Lugagnano, presso il Centro Anziani di via Caduti del Lavoro n. 1, con inizio alle ore 9.00 e primo appuntamento martedì 18 ottobre. Mentre il percorso di “Fitness del corpo” si svolgerà nella sala civica di San Giorgio in Salici in via Don Castello il venerdì alle ore 9.30 dal 28 ottobre.

In un’ottica di welfare di comunità, il progetto nasce per intercettare i bisogni di una popolazione anziana in costante crescita, come sottolinea il Sindaco Gianluigi Mazzi «Invecchiare attivamente è alla base di una vecchiaia in buona salute. Il programma dell’Università del Tempo Libero, costantemente aggiornato e arricchito, e le iniziative per stimolare la socialità e il benessere fisico e mentale sono servizi che vanno in questa direzione: creare opportunità di vita attiva anche per i cittadini meno giovani».

I posti sono limitati e il costo di partecipazione è pari a 30 euro per ogni corso. Per ulteriori informazioni si può contattare il Servizio Educativo Territoriale al n. 045 6080155 oppure via mail a serviziosocioeducativo@comune.sona.vr.it