    Esu e Rettrice in visita ai cantieri per gli studentati

    Università di Verona 1 Min Read

    Il Presidente di Esu Verona, Claudio Valente, e il Direttore Giorgio Gugole hanno accompagnato in sopralluogo ieri, mercoledì 3 dicembre, la Rettrice dell’Università degli Studi di Verona, Chiara Leardini, ai cantieri di due degli studentati in fase di realizzazione in città. La prima tappa è stata in via Mazza dove, nell’ex collegio “Nostra Signora di Lourdes”, l’Ente regionale per il diritto allo studio sta ricavando 126 posti letto, in singola o in doppia, e diverse aree comuni dedicate a studio, servizi e tempo libero.
    “Sono terminate le opere murarie, la riqualificazione dei tetti, dei sottotetti e la posa degli impianti – ha sottolineato Claudio Valente –. Siamo in linea con il cronoprogramma, con la previsione di aprire le porte a iscritte e iscritti già il prossimo autunno. La visita della Rettrice ha per noi un valore assoluto: l’attrattività dell’Ateneo è un fatto riconosciuto e, in egual misura, la città deve garantire soluzioni che consentano ai futuri studenti di poter scegliere Verona. Esu sta operando in questa direzione, dalla residenzialità alla ristorazione universitaria”.

