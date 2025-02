Commissione industria PE in Veneto, Borchia (Lega): “Nostre eccellenze protagoniste in Europa, ma Bruxelles non deprima competitività”

Verona, 21 feb

“Orgogliosi di ospitare in Veneto la commissione industria del Parlamento europeo, fieri di mettere in mostra alcune tra le nostre eccellenze più significative”. Così Paolo Borchia, capo delegazione della Lega al Parlamento europeo e coordinatore Patriots in commissione per l’industria, la ricerca e l’energia (ITRE), spiega gli obiettivi della missione che avrà luogo da lunedì. In agenda, visite a Fincantieri, al Mose, modello di innovazione nella difesa del territorio, e al polo aerospaziale Qascom a Bassano del Grappa, punto di riferimento per la cybersecurity e la navigazione spaziale. Faranno seguito altre tappe tra Brescia e Cremona.

“Dietro queste realtà, ci sono imprese visionarie, lavoratori competenti e una tradizione di buona amministrazione regionale che sa trasformare le idee in risultati. Tuttavia, non basta fare da cornice alle visite istituzionali: serve che l’Europa ascolti davvero e sostenga chi produce e innova, superando una burocrazia spesso asfissiante e politiche, come il Green deal, che presentano obiettivi e tabelle di marcia insostenibili che deprimono la nostra competitività a livello internazionale”.