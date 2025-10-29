Close Menu
    Femminicidio Castelnuovo.  Tosi (FI): “Ancora tanta strada da fare sul piano educativo e della prevenzione. Bisogna aiutare le donne minacciate a denunciare e a farsi tutelare dallo Stato e dalla Giustizia”

    Il sindaco di Verona e segretario di 'Fare' Flavio Tosi durante la trasmissione di Rai1 "Porta a Porta" Speciale Referendum, condotta da Bruno Vespa, Roma, 23 novembre 2016. ANSA/ANGELO CARCONI

    Verona, 28 ottobre

    L’europarlamentare Flavio Tosi (Forza Italia) esprime dolore e sgomento per l’efferato femminicidio di Castelnuovo del Garda, con vittima la 33enne Jessica Custodia de Lima Stapazzolo: “Un fenomeno quello della violenza sulle donne e dei femminicidi che non si placa, le leggi ci sono, chiaramente l’impegno è quello di poterle migliorare sempre, ma c’è molta strada da fare sul piano della cultura del rispetto per la donna. Va sviluppata e promossa in modo capillare una cultura del non possesso, della libertà della donna. Quindi un grande lavoro va fatto sul piano della prevenzione”.

    Tosi sulla vicenda di Castelnuovo del Garda poi fa una riflessione: “Leggo che la vittima, aveva ritirato la denuncia per maltrattamenti domestici. Credo quindi che la società, lo Stato, le istituzioni, sostenendo le associazioni, debbano prodigarsi ancor di più e meglio nell’aiutare le donne a denunciare; un atto che non è facile psicologicamente, perché a volte forse si tende a perdonare l’uomo, il compagno, il marito, con la speranza che la situazione migliori. Invece la casistica dice che quando c’è violenza domestica, maltrattamenti, stalking, molestie, la situazione, anziché migliorare, spesso degenera”.

