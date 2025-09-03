Close Menu
    ULTIME NOTIZIE
    mercoledì 3 Settembre
    Demo

    Flotilla. Tosi (FI): “Non è operazione umanitaria per Gaza, ma un’operazione politica illegale contro Stato riconosciuto dall’Italia. Assurdo e ridicolo che il Sindaco di Verona Tommasi chieda al Premier Meloni di sostenerla. Ed è inaccettabile che associ il Comune di Verona ad estremisti politicamente pro Hamas”

    Politica Europa 1 Min Read
    Il sindaco di Verona Flavio Tosi durante la 32/a Assemblea Annuale ANCI presso Auditorium Lingotto, Torino, 30 ottobre 2015. ANSA/ ALESSANDRO DI MARCO

    Verona 3 settembre

    “Surreale, ridicolo e assurdo che con tutti i problemi che ha Verona, tra insicurezza, criminalità urbana, degrado, disordine, sporcizia, strade con buche che sono peggio del groviera dell’emmenthal, l’amministrazione Tommasi, anziché risolvere ciò che è di sua competenza, si preoccupi di chiedere al Governo Meloni di sostenere l’operazione Global Sumud Flotilla, che non è un’operazione umanitaria a favore della popolazione di Gaza, ma un’operazione politica illegale contro Israele dei movimenti ProPal pro Hamas più facinorosi ed estremisti di estrema sinistra”.

    Lo afferma l’europarlamentare di Forza Italia Flavio Tosi, già Sindaco di Verona, il quale sottolinea che “è inaccettabile che il Sindaco Tommasi accosti e associ il Comune di Verona, la nostra città e la nostra istituzione a movimenti che politicamente sostengono i terroristi di Hamas”. “L’operazione Flotilla è illegale, viola il diritto internazionale perché mira ad entrare nelle acque territoriali di uno Stato sovrano riconosciuto dall’Italia e dalla comunità internazionale. Per questo è assurdo e ridicolo chiedere al Presidente del Consiglio italiano di sostenere un’operazione contro un Paese amico”.

    Keep Reading

    Add A Comment

    Comments are closed.

    REDAZIONE

    Vuoi inviare un comunicato?

    redazione@ilgiornaledeiveronesi.it

    ESCLUSIVE

    Concessione di contenuti esclusivi

    info@lioncomunication.com

    PUBBLICITA’

    Articoli sponsorizzati
    Banner pubblicitari

    info@lioncomunication.com

    Le nostre collaborazioni

    *I.P. = Inserzione Pubblicitaria

    Mail: info@lioncomunication.com
    Telefono: 393 941 3610

    Facebook Youtube

    Editore: Diego Cordioli – Direttore responsabile: Claudio Beccalossi – Registrato presso il Tribunale di Verona al n. 2179
    © Copyright Il Giornale dei Veronesi, tutti i diritti riservati – Proprietario: Lion Comunication Srls – P.Iva 04247940234 – Privacy PolicyCookie Policy