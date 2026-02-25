Gli studenti dell’ITS turismo di Bardolino a Bruxelles con Elena Donazzan: “Formazione tecnologica d’eccellenza, dal Veneto un modello che ha molto da insegnare all’Europa”

Bruxelles, 25 febbraio 2026

L’europarlamentare veneta Elena Donazzan, esponente di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Commissione Industria, Ricerca ed Energia del Parlamento europeo, ha ospitato a Bruxelles, nella sede del Parlamento europeo, gli studenti del secondo anno del corso in Hospitality Marketing & Communication dell’ITS Academy Turismo Veneto, sede di Bardolino, accompagnati dalla direttrice Enrica Scopel.

Un momento di confronto istituzionale e formativo che ha permesso ai giovani presenti di approfondire i temi della formazione tecnica superiore, delle politiche europee a sostegno delle competenze e del ruolo strategico del turismo per il Veneto e per l’Italia.

“Con gli ITS, oltre dieci anni fa, abbiamo scritto una pagina nuova nel sistema della formazione italiana. Accanto all’offerta universitaria abbiamo costruito percorsi di istruzione tecnologica superiore, sulla falsariga del successo formativo tedesco, puntando su più ore in azienda, docenti provenienti dal mondo del lavoro e una stretta connessione con i settori produttivi di riferimento”, ha dichiarato Donazzan.

“Tra le eccellenze italiane ed europee c’è senza dubbio l’ITS Turismo Veneto. I ragazzi ospitati a Bruxelles si sono dimostrati particolarmente consapevoli della scelta compiuta, in un ambito – quello del turismo – che vede il Veneto prima regione in Italia e l’Italia ai vertici mondiali. Un settore che richiede preparazione sempre più solida, padronanza delle tecnologie innovative e grandi capacità relazionali”, ha osservato l’europarlamentare.