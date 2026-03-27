Immigrazione, Polato (FdI-ECR): “Rimpatri, oggi traguardo storico verso un’Europa più efficace e credibile”

Bruxelles, 26 marzo

“Il via libera del Parlamento europeo ai negoziati sulla nuova direttiva rimpatri rappresenta un passo decisivo verso una gestione più efficace e ordinata dei flussi migratori in Europa. E’ una giornata storica”. Lo dichiara l’europarlamentare di Fratelli d’Italia, Daniele Polato, commentando il voto che dà il via ai negoziati sul regolamento per il rimpatrio delle persone prive di diritto di soggiorno nell’Unione europea.

“Per troppo tempo il sistema europeo dei rimpatri ha sofferto di bassi tassi di esecuzione e di inefficienze strutturali – sottolinea Polato –. Era necessario cambiare paradigma: l’Europa deve governare i flussi migratori, assicurando regole chiare, procedure efficaci e il pieno rispetto delle decisioni di rimpatrio. L’estensione delle possibilità di individuare Paesi terzi sicuri e il rafforzamento degli strumenti operativi rappresentano un passo concreto in questa direzione”.

“L’obiettivo – conclude Polato – è costruire un sistema comune europeo credibile e funzionante, che tuteli la sicurezza dei cittadini e restituisca serietà e concretezza alla politica migratoria dell’Unione, garantendo risultati reali e duraturi”.