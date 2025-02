Industria, Borchia (Lega): “Aziende in fuga da Europa, Green deal sta soffocando imprese venete”

Verona, 28 feb

“Da dicembre 2019, quando la Commissione europea ha presentato il Green Deal, la Lega lancia l’allarme sul suicidio economico dell’Europa. Dopo anni di indifferenza, ora i nodi vengono al pettine e le recenti preoccupazioni delle nostre imprese, ad iniziare da Aermec, testimoniano quanto la Lega in Europa sia stata facile profeta, per quanto inascoltata. Delocalizzare all’estero perché in Europa non si è competitivi è un segnale drammatico, ma Bruxelles continua a perseverare nell’errore”.

Così Paolo Borchia, capo delegazione della Lega al Parlamento europeo e coordinatore dei Patriots nella Commissione per l’industria, la ricerca e l’energia (ITRE).

“La Commissione conferma, attraverso il Clean Industrial Deal, che i target del Green Deal non cambieranno, come affermato dallo stesso commissario all’economia Dombrovskis. Mentre l’ambientalismo militante plaude, le nostre imprese fuggono, schiacciate da burocrazia, target insostenibili e costi energetici alle stelle.

Servono maggioranze diverse, sia in Parlamento che in Consiglio: meno ideologismi e più pragmatismo. Il Veneto, terra di lavoro e sacrifici, chiede di essere tutelato. Anche se, al di là della facciata, pare che a Bruxelles non si capisca che la nostra economia sta andando verso il baratro”.