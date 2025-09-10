Tosi (FI-PPE): “Su rifiuti alimentari e tessili approccio pragmatico, tuteliamo le imprese garantendo la sostenibilità”

Il PE oggi ha approvato in via definitiva la revisione della direttiva quadro sui rifiuti. Relatore per il Ppe, l’europarlamentare di Forza Italia

Strasburgo, 9 settembre 2025

Il Parlamento europeo riunito in plenaria oggi ha approvato in via definitiva la revisione della Direttiva Quadro sui Rifiuti. “Si tratta di un traguardo importante per cittadini, imprese e ambiente”, dichiara l’europarlamentare di Forza Italia-Ppe Flavio Tosi, relatore del provvedimento per il gruppo del Partito Popolare Europeo. Tosi sottolinea che “viene fatto un passo decisivo per rafforzare l’economia circolare, tutelare il territorio e sostenere le imprese responsabili: un esempio concreto di come ambiente ed economia possano procedere insieme”.

Tosi ha seguito le fasi negoziali del provvedimento con un obiettivo preciso: “La nostra linea – spiega – è stata chiara fin dall’inizio: coniugare obiettivi ambiziosi di riduzione degli sprechi alimentari e tessili con soluzioni praticabili per le imprese. Abbiamo evitato misure ideologiche e trovato strumenti flessibili, introducendo sistemi di premialità e sostegno procedurale e finanziario che permettono alle aziende, soprattutto PMI e microimprese, di cogliere nuove opportunità produttive”.

Tosi, in particolare, rivendica due risultati: “Nell’alimentare abbiamo escluso la produzione primaria da obblighi aggiuntivi, riconoscendo il ruolo centrale degli agricoltori nell’economia circolare e nelle pratiche di riduzione degli sprechi; e nel tessile abbiamo previsto un’inclusione graduale e semplificata delle microimprese nel sistema EPR (Responsabilità Estesa del Produttore), rispondendo all’appello dalle stesse associazioni di categoria“.

L’eurodeputato azzurro sottolinea infatti l’attenzione riservata alle microimprese e al made in Italy: “Per le microimprese, cuore del nostro tessile e dell’artigianato, si apre una grande opportunità: essere incluse nel sistema EPR significa valorizzarne il lavoro e proteggerle dalla concorrenza sleale dell’ultra fast fashion asiatico”.

La direttiva vuole contrastare proprio l’ultra fast fashion asiatico: “L’obiettivo è ridurre il mercato dell’usa e getta di scarsa qualità che oggi produce enormi volumi e aumenta in modo esponenziale la produzione di rifiuti tessili in Europa. Il fenomeno dev’essere affrontato con un mix di strumenti normativi, economici e di mercato, garantendo al contempo un approccio equilibrato che non gravi sulle imprese europee già virtuose e rispettose di standard ambientali e sociali” conclude Tosi.