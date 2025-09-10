Close Menu
    ULTIME NOTIZIE
    mercoledì 10 Settembre
    Demo

    Tosi (FI-PPE): “Su rifiuti alimentari e tessili approccio pragmatico, tuteliamo le imprese garantendo la sostenibilità”

    Politica Europa 2 Mins Read
    Il sindaco di Verona e segretario di 'Fare' Flavio Tosi durante la trasmissione di Rai1 "Porta a Porta" Speciale Referendum, condotta da Bruno Vespa, Roma, 23 novembre 2016. ANSA/ANGELO CARCONI

    Il PE oggi ha approvato in via definitiva la revisione della direttiva quadro sui rifiuti. Relatore per il Ppe, l’europarlamentare di Forza Italia

    Strasburgo, 9 settembre 2025 

    Il Parlamento europeo riunito in plenaria oggi ha approvato in via definitiva la revisione della Direttiva Quadro sui Rifiuti.  “Si tratta di un traguardo importante per cittadini, imprese e ambiente”, dichiara l’europarlamentare di Forza Italia-Ppe Flavio Tosi, relatore del provvedimento per il gruppo del Partito Popolare Europeo. Tosi sottolinea che “viene fatto un passo decisivo per rafforzare l’economia circolare, tutelare il territorio e sostenere le imprese responsabili: un esempio concreto di come ambiente ed economia possano procedere insieme”.

    Tosi ha seguito le fasi negoziali del provvedimento con un obiettivo preciso: “La nostra linea – spiega – è stata chiara fin dall’inizio: coniugare obiettivi ambiziosi di riduzione degli sprechi alimentari e tessili con soluzioni praticabili per le imprese. Abbiamo evitato misure ideologiche e trovato strumenti flessibili, introducendo sistemi di premialità e sostegno procedurale e finanziario che permettono alle aziende, soprattutto PMI e microimprese, di cogliere nuove opportunità produttive”.

    Tosi, in particolare, rivendica due risultati: “Nell’alimentare abbiamo escluso la produzione primaria da obblighi aggiuntivi, riconoscendo il ruolo centrale degli agricoltori nell’economia circolare e nelle pratiche di riduzione degli sprechi; e nel tessile abbiamo previsto un’inclusione graduale e semplificata delle microimprese nel sistema EPR (Responsabilità Estesa del Produttore), rispondendo all’appello dalle stesse associazioni di categoria“.

    L’eurodeputato azzurro sottolinea infatti l’attenzione riservata alle microimprese e al made in Italy: “Per le microimprese, cuore del nostro tessile e dell’artigianato, si apre una grande opportunità: essere incluse nel sistema EPR significa valorizzarne il lavoro e proteggerle dalla concorrenza sleale dell’ultra fast fashion asiatico”.

    La direttiva vuole contrastare proprio l’ultra fast fashion asiatico: “L’obiettivo è ridurre il mercato dell’usa e getta di scarsa qualità che oggi produce enormi volumi e aumenta in modo esponenziale la produzione di rifiuti tessili in Europa. Il fenomeno dev’essere affrontato con un mix di strumenti normativi, economici e di mercato, garantendo al contempo un approccio equilibrato che non gravi sulle imprese europee già virtuose e rispettose di standard ambientali e sociali” conclude Tosi.

    Keep Reading

    Add A Comment

    Comments are closed.

    REDAZIONE

    Vuoi inviare un comunicato?

    redazione@ilgiornaledeiveronesi.it

    ESCLUSIVE

    Concessione di contenuti esclusivi

    info@lioncomunication.com

    PUBBLICITA’

    Articoli sponsorizzati
    Banner pubblicitari

    info@lioncomunication.com

    Le nostre collaborazioni

    *I.P. = Inserzione Pubblicitaria

    Mail: info@lioncomunication.com
    Telefono: 393 941 3610

    Facebook Youtube

    Editore: Diego Cordioli – Direttore responsabile: Claudio Beccalossi – Registrato presso il Tribunale di Verona al n. 2179
    © Copyright Il Giornale dei Veronesi, tutti i diritti riservati – Proprietario: Lion Comunication Srls – P.Iva 04247940234 – Privacy PolicyCookie Policy