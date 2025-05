Tosi (FI): “Solo 4 anni al camionista greco che trasportava 67 kg di cocaina: scandaloso”

Trento, 20 maggio

“Quattro anni sono una pena ridicola” dice l’eurodeputato Flavio Tosi, commissario provinciale a Trento di Forza Italia, a proposito della pena comminata – dopo patteggiamento davanti al Gup del Tribunale di Trento – al camionista greco che nel giugno dell’anno scorso fu scoperto a trasportare 67 kg di cocaina e fu fermato a Trento Nord.

Tosi ricorda che “per traffico di stupefacenti in genere si può arrivare a 20 anni, in certi casi anche 30”, mentre nella fattispecie “si danno solo 4 anni e una multa, e forse nemmeno il carcere”. Infatti, l’autotrasportatore 46enne ha chiesto i domiciliari in Grecia, “comodamente a casa sua” chiosa sarcastico Tosi, che definisce questo epilogo giudiziario “scandaloso”. Tosi afferma: “Certamente un sistema giudiziario che si mostra così morbido non costituisce un deterrente, anzi. Qual è il messaggio che si dà? Che in Italia, e in questo caso a Trento, si può trafficare droga impunemente? La vicenda è preoccupante”.