    martedì 24 Febbraio
    Tosi (FI): "Trump arrogante sui dazi. Ora attacca la Corte Suprema, che ha nominato lui stesso ed è Repubblicana. Elezioni di mid-term ci sia svolta per Italia ed Europa"

    Bruxelles, 23 febbraio 2026

    “Come italiani ed europei attendiamo con trepidazione le elezioni di mid-term negli Stati Uniti. Stati Uniti di cui è Presidente la stessa persona che cinque anni fa ha incitato l’assalto al Parlamento e che adesso, con lo stesso sprezzo per le istituzioni democratiche,  insulta e addita come traditori i Giudici della Corte Suprema da lui nominati, Repubblicani come lui. Giudici che a suo dire hanno ‘osato’ (sic!) opporsi alla sua arroganza sui dazi, imposti a mezzo mondo senza averne l’autorità o l’approvazione del Congresso”.

    Lo afferma l’europarlamentare di Forza Italia Flavio Tosi, che ricorda anche che “in qualsiasi democrazia compiuta, chi attenta alle istituzioni repubblicane e cerca di bloccarne il funzionamento per sovvertirle, finisce nelle patrie galere. A Seul è accaduto all’ex presidente Yoon Suk-yeol. In Italia il reato è definito come “attentato alla Costituzione” ed in ogni Paese occidentale ha una denominazione assimilabile”. 

