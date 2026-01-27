Ue, Borchia (Lega): “Green Deal al contrario, mercato della plastica regalato a Egitto e Cina”

Bruxelles, 27 gen

“Ennesimo corto circuito del Green Deal: la direttiva sulle plastiche monouso, invece di rafforzare il riciclo europeo, sta smantellando impianti in Italia e in tutta Europa. Ormai conviene di più comprare il prodotto riciclato da Egitto, India e Cina che utilizzare quello made-in-Italy. Cosí la transizione ecologica si conferma un regalo alla concorrenza extraeuropea”. Cosí Paolo Borchia, coordinatore in commissione Industria del Parlamento europeo per il gruppo dei Patrioti e Capodelegazione della Lega. “Dal 1° gennaio 2025 la direttiva impone un contenuto minimo del 25% di plastica riciclata nelle bottiglie in PET per bevande: nell’UE vengono imposti standard severissimi, costi di raccolta eccessivi e vincoli stringenti sul contatto alimentare; fuori, produttori che operano con regole minime ci vendono plastica ‘riciclata’ a prezzi stracciati. Il risultato è che il produttore italiano che vuole restare nella legalità è costretto a scegliere tra materia prima rigenerata dall’estero o un riciclato domestico che il mercato non remunera. La Lega chiede che gli obblighi di riciclato servano prima di tutto a valorizzare la filiera italiana che già oggi ricicla oltre il 70% degli imballaggi. Chi esporta verso l’Ue deve rispettare gli stessi standard delle nostre imprese: senza reciprocità, la politica ambientale diventa deindustrializzazione mascherata”, conclude Borchia.