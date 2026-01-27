Close Menu
    ULTIME NOTIZIE
    lunedì 2 Febbraio
    Demo

    Ue, Borchia (Lega): “Green Deal al contrario, mercato della plastica regalato a Egitto e Cina”

    Politica Europa 2 Mins Read
    Paolo BORCHIA in the EP in Strasbourg

    Bruxelles, 27 gen

    “Ennesimo corto circuito del Green Deal: la direttiva sulle plastiche monouso, invece di rafforzare il riciclo europeo, sta smantellando impianti in Italia e in tutta Europa. Ormai conviene di più comprare il prodotto riciclato da Egitto, India e Cina che utilizzare quello made-in-Italy. Cosí la transizione ecologica si conferma un regalo alla concorrenza extraeuropea”. Cosí Paolo Borchia, coordinatore in commissione Industria del Parlamento europeo per il gruppo dei Patrioti e Capodelegazione della Lega. “Dal 1° gennaio 2025 la direttiva impone un contenuto minimo del 25% di plastica riciclata nelle bottiglie in PET per bevande: nell’UE vengono imposti standard severissimi, costi di raccolta eccessivi e vincoli stringenti sul contatto alimentare; fuori, produttori che operano con regole minime ci vendono plastica ‘riciclata’ a prezzi stracciati. Il risultato è che il produttore italiano che vuole restare nella legalità è costretto a scegliere tra materia prima rigenerata dall’estero o un riciclato domestico che il mercato non remunera. La Lega chiede che gli obblighi di riciclato servano prima di tutto a valorizzare la filiera italiana che già oggi ricicla oltre il 70% degli imballaggi. Chi esporta verso l’Ue deve rispettare gli stessi standard delle nostre imprese: senza reciprocità, la politica ambientale diventa deindustrializzazione mascherata”, conclude Borchia.

    Keep Reading

    Add A Comment

    Comments are closed.

    REDAZIONE

    Vuoi inviare un comunicato?

    redazione@ilgiornaledeiveronesi.it

    ESCLUSIVE

    Concessione di contenuti esclusivi

    info@lioncomunication.com

    PUBBLICITA’

    Articoli sponsorizzati
    Banner pubblicitari

    info@lioncomunication.com

    Le nostre collaborazioni

    *I.P. = Inserzione Pubblicitaria

    Mail: info@lioncomunication.com
    Telefono: 393 941 3610

    Facebook Youtube

    Editore: Diego Cordioli – Direttore responsabile: Claudio Beccalossi – Registrato presso il Tribunale di Verona al n. 2179
    © Copyright Il Giornale dei Veronesi, tutti i diritti riservati – Proprietario: Lion Comunication Srls – P.Iva 04247940234 – Privacy PolicyCookie Policy