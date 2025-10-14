È nato il partito politico ORA!

È veneto il segretario eletto Michele Boldrin

Al congresso fondativo di Abano approvati programma e organi del nuovo partito: ampia la rappresentanza veneta nell’Assemblea nazionale e nel Consiglio direttivo

Al congresso fondativo di Abano approvati programma e organi del nuovo partito: ampia la rappresentanza veneta nell’Assemblea nazionale e nel Consiglio direttivo Padova, 13 ottobre 2025 – Il congresso del nuovo partito ORA!, fondato dall’associazione Drin Drin, ha annunciato i suoi primi vertici: l’economista veneto Michele Boldrin sarà il Segretario del partito, mentre l’imprenditore Alberto Forchielli ne assumerà la Presidenza. Con loro, sono stati nominati anche il Consiglio Direttivo e l’Assemblea quali organi statutari, segnando l’avvio operativo di una forza politica che vuole spingere da subito le riforme necessarie per rilanciare il Paese.

Nel nuovo assetto degli organi direzionali del partito, la rappresentanza veneta è stata significativa. In Assemblea sono 16 i veneti eletti, a conferma del peso e del contributo politico espresso dal territorio. Tra questi figurano 2 veronesi, Luciano Lonardi e Marco Margotti. Anche nel Consiglio Direttivo, la rappresentanza del Veneto risulta solida, con 3 membri veneti, Matteo Ferraretto, 45 anni, Manager per una azienda veneziana; Anna Pagotto 28 anni, Area Manager; Davide Merigliano, 63 anni, Head Hunter.

“L’elezione della nostra squadra è un’idea che si materializza: ORA! siamo pronti ad agire,” ha dichiarato Michele Boldrin, “Con le tesi appena finalizzate daremo da subito indicazioni precise alla politica, dentro e fuori dal Parlamento. Servono soluzioni immediate su crescita, innovazione, occupazione e demografia, per restituire un futuro ai giovani.”

Il Coordinatore regionale del Veneto, Matteo Ferraretto, ha commentato positivamente i risultati del congresso e la forte partecipazione dal territorio: “Il Veneto può e deve essere motore di un rinnovato sviluppo nazionale. Il contributo dei nostri rappresentanti sarà fondamentale per mettere in campo una strategia di crescita che punti su produttività, innovazione e giovani. A un anno esatto dalla nascita dell’associazione Drin Drin, ORA! si consolida come partito politico strutturato, con oltre 1800 iscritti in Veneto,

Nel corso del congresso, si è tenuto un ampio confronto sui grandi temi dell’attualità politica, con l’intervento di Patrizia Asproni, Presidente di Confcultura, Roberta Gallego, Magistrato, Eugenio Mamprin, Digital Content Creator, Carlo Melzi d’Eril, Avvocato penalista, Laura Scalfi, Direttore Generale del Polo Veronesi e Giulio Vigevani, Professore di Diritto Costituzionale all’Università di Milano-Bicocca e, con messaggi video, di Sandro Brusco, Professore di Economia alla Stony Brook University, Luca Foresti, founder, investitore e manager, Elsa Fornero, Politica ed Economista e Alberto Onetti, Professore di Strategia e Innovazione all’Università dell’Insubria.