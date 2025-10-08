Sabato a Lazise (Verona) il Convegno Nazionale di Forza Italia con il vicepremier on. Tajani, l’on. Tosi e l’on. Boscaini. Interverranno molte personalità dell’ambito sociosanitario

Sabato 11 ottobre, a Lazise (Verona), dalle ore 11:00 alle 18, presso l’Hotel Parchi del Garda, Forza Italia e il gruppo PPE – con l’europarlamentare e coordinatore regionale del Veneto di Forza Italia Flavio Tosi, in commissione ENVI al Parlamento europeo, e la deputata Paola Boscaini – promuovono il convegno nazionale “La Sanità in Italia, in Veneto e in Europa”, con la partecipazione del Segretario Nazionale, Vicepremier e Ministro degli Affari Esteri On. Antonio Tajani.

Interverranno anche il portavoce di Forza Italia On. Raffaele Nevi, l’europarlamentare On. Letizia Moratti, il presidente della commissione parlamentare Affari Sociali Ugo Cappellacci, il capogruppo commissione parlamentare Affari Sociali Stefano Benigni e la deputata Annarita Patriarca.

Dopo i saluti del Sindaco di Lazise Damiano Bergamini, il convegno sarà diviso in quattro panel tematici con relatori molte personalità del mondo sociosanitario.

Primo panel: “Sanità pubblica e privata a servizio dei cittadini”, con il presidente della sezione ospedaliera di AIOP Livio Tronconi, il direttore generale per la Ricerca dell’Ospedale Sacro Cuore e presidente ARIS Triveneto Mario Piccinini, il presidente di URIPA Roberto Volpe, l’ad dell’ospedale Pederzoli e consulente ministeriale per le liste d’attesa Domenico Mantoan e il direttore dipartimento diagnosi clinica e innovazione Università di Padova e presidente ANPO Padova Giampiero Avruscio.

Secondo panel: “I fondi sanitari a supporto del servizio sanitario nazionale e della non autosufficienza”, con il direttore generale di ANIA Umberto Guidoni, l’ad di UNISALUTE Giovanna Gigliotti, il direttore Politiche scienza della vita e Ricerca Confindustria Luca Del Vecchio, il coordinatore Fondi Sanitari Confcommercio e vicepresidente FASDAC Bernardino Petrucci e l’ordinaria di Diritto Privato comparato dell’Università di Milano Albina Candian.

Terzo panel: “Prevenzione, telemedicina, cure domiciliari e assistenza sociosanitaria: innovazione al servizio delle persone”, con il presidente Agenzia Italiana del Farmaco Robert Nisticò, il presidente Confederazione Associazioni Regionali di Distretto Gennaro Volpe, il presidente di Federsanità Federico d’Alba, l’ordinario di Pediatria e Nutrizione clinica Università di Verona Angelo Pietrobelli, l’ordinaria di Endocrinologia e malattie del metabolismo Università Federico II di Napoli Annamaria Colao, il presidente Società Italiana Neurologia delle Demenze Marco Bozzali.

Quarto panel: “Il ruolo e la tipologia degli ospedali, degli ospedali di comunità e della medicina del territorio“, con il presidente di ANAOO Pierino Di Silviero, il Presidente della Federazione Nazionale Ordine dei Medici Filippo Anelli, il segretario regionale Federazione Italiana Medici Pediatri Veneto Mattia Doria, il presidente Federazione degli Ordini dei Farmacisti Andrea Mandelli, il presidente società italiana di Cardiologia Pasquale Filardi e il direttore servizi sociosanitari regione Friuli Venezia Giulia Giancarlo Ruscitti.