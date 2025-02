Agricoltura, Caretta (FdI): Italia guida visione europea per il futuro

“L’agricoltura e la sovranità alimentare rivestono un’importanza cruciale per il futuro dell’Europa. Lo hanno ribadito questa mattina il vicepresidente della Commissione UE Raffaele Fitto ed il commissario all’Agricoltura Cristophe Hansen illustrando la posizione della Commissione europea. Quando ci siamo insediati al governo della nazione con Giorgia Meloni, il ministro Lollobrigida ha voluto subito dare centralità alla sovranità alimentare, rimettendo al centro della politica il comparto agricolo. All’inizio ricordo le critiche e lo scetticismo della sinistra, le accuse di rincorrere nostalgie autarchiche che non ci appartengono e la malcelata speranza di vedere isolata in Europa l’Italia guidata da Giorgia Meloni. La verità è un’altra e consiste nella difesa da parte del ministro Lollobrigida dell’interesse nazionale e la rilevanza restituita alla sovranità alimentare nei consessi UE, con autorevolezza e competenza, collaborando col Presidente Meloni, sino a portare la voce degli agricoltori in Europa e ad ottenere una revisione della PAC. Dopo le elezioni europee l’Italia ha ottenuto una vicepresidenza importante, coordinando settori strategici come appunto l’agricoltura. Il risultato è che dopo anni di ideologia green, questa mattina la Commissione UE ci ha dato ragione, sposando completamente l’indirizzo dato dall’Italia e dal governo Meloni e dando una brusca sterzata ad un percorso che ci stava portando verso il baratro. Faremo sempre la nostra parte per il bene della nazione e nell’interesse dei nostri agricoltori.”



Così in una nota l’On. Maria Cristina Caretta di Fratelli d’Italia, vicepresidente della commissione Agricoltura a Montecitorio.