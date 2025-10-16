Close Menu
    Esplosione Castel d’Azzano: il Presidente della Camera Lorenzo Fontana ha incontrato i familiari dei tre carabinieri caduti. Domani parteciperà ai funerali di Stato

    16 ott

    Il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, ha incontrato a Padova, nella sede del Comando interregionale dei Carabinieri, i familiari dei tre militari dell’Arma caduti in servizio a seguito dell’esplosione avvenuta a Castel d’Azzano (VR). Nel commosso incontro, il Presidente Fontana ha espresso le più sentite condoglianze, a nome suo personale e della Camera dei deputati, manifestando il cordoglio e la vicinanza di tutto il Paese per l’estremo sacrificio del brigadiere capo qualifica scelta Valerio Daprà, del carabiniere scelto Davide Bernardello e del luogotenente Marco Piffari.

    Domani, venerdì 17, il Presidente Fontana parteciperà ai funerali di Stato, che si terranno alle ore 16 nella Basilica di Santa Giustina di Padova.

