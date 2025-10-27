Close Menu
    ULTIME NOTIZIE
    mercoledì 29 Ottobre
    Demo

    Esplosione Castel d’Azzano: Maschio, “Rabbia e dolore. Pene esemplari per i responsabili”

    Politica Montecitorio 1 Min Read
    “Provo grande rabbia e dolore per questa strage assurda e terribile. Esprimiamo il 
    nostro cordoglio per la tragica morte dei tre carabinieri e ci stringiamo attorno a 
    tutte le nostre forze dell’ordine, Carabinieri, Polizia, Vigili del Fuoco, nella 
    speranza che non si aggravi ancora il drammatico bilancio dei feriti.

    Chiediamo si faccia presto giustizia, con pene esemplari per i responsabili di questa
    strage, anche se purtroppo questo non ci restituirà le vite dei tre carabinieri morti, 
    caduti nell’adempimento del dovere”.
     
    Queste le parole del Presidente della Commissione Giustizia, On. Ciro Maschio, da 
    Verona, vicino al luogo dell’esplosione.
    

				
		
		
		
	
    

    
	
			
    

			


	
    
		
    

		
	
    
				
		
		
		
    
	
    
	

    	
    


	
    
							
							
				
    

					
    Keep Reading
    					
									
    
				
			
				
    

				
			
    
					
	
    

					
					
					
		
	
    

		
			
    

		
    
		
	
    			
			
    
				
	

			
    
			
				Add A Comment			
		
    
	

	
    

			
    Comments are closed.
    
		
	
	
	
    
			
    

		
    
	
    
	
			
	
	
	

    
	
    

		
    
					
    
						
    
					
    
			
    
						
    
				
    
							
    REDAZIONE
    						
    
				
    
				
    
				
    
							
    Vuoi inviare un comunicato?
    

    redazione@ilgiornaledeiveronesi.it
    						
    
				
    
				
    
				
    
					
    
			
						
		
    
				
    
				
    
				
    
				
    
							
    ESCLUSIVE
    						
    
				
    
				
    
				
    
							
    Concessione di contenuti esclusivi
    

    info@lioncomunication.com
    						
    
				
    
				
    
				
    
					
    
			
						
		
    
				
    
				
    
					
    
		
    
				
    
			
    
						
    
				
    
							
    PUBBLICITA’
    						
    
				
    
				
    
				
    
							
    Articoli sponsorizzati
    Banner pubblicitari
    						
    
				
    
				
    
				
    
							
    info@lioncomunication.com
    						
    
				
    
				
    
				
    
					
    
			
						
		
    
				
    
				
    
				
    
				
    
						

					
    
					Le nostre
				
					collaborazioni
				
				
    
		    		
    
				
    
				
    
				
    
							
    *I.P. = Inserzione Pubblicitaria
    						
    
				
    
					
    
		
    
				
    
			
    
						
    
				
    
																										
    
				
    
				
    
				
    
							
    Mail: info@lioncomunication.com
    Telefono: 393 941 3610
    						
    
				
    
				
    
				
    
					
    
							
					
						Facebook
											
				
							
					
						Youtube
											
				
					
    
				
    
				
    
					
    
		
    
					
    
		
    
				
    
						
    
					
    
			
    
						
    
				
    
							
    Editore: Diego Cordioli – Direttore responsabile: Claudio Beccalossi – Registrato presso il Tribunale di Verona al n. 2179
    © Copyright Il Giornale dei Veronesi, tutti i diritti riservati – Proprietario: Lion Comunication Srls – P.Iva 04247940234 – Privacy PolicyCookie Policy