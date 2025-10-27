Esplosione Castel d’Azzano: Maschio, “Rabbia e dolore. Pene esemplari per i responsabili”

“Provo grande rabbia e dolore per questa strage assurda e terribile. Esprimiamo il

nostro cordoglio per la tragica morte dei tre carabinieri e ci stringiamo attorno a

tutte le nostre forze dell’ordine, Carabinieri, Polizia, Vigili del Fuoco, nella

speranza che non si aggravi ancora il drammatico bilancio dei feriti.



Chiediamo si faccia presto giustizia, con pene esemplari per i responsabili di questa

strage, anche se purtroppo questo non ci restituirà le vite dei tre carabinieri morti,

caduti nell’adempimento del dovere”.



Queste le parole del Presidente della Commissione Giustizia, On. Ciro Maschio, da

Verona, vicino al luogo dell’esplosione.