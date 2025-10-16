Fao. On. Caretta (FdI), miglioriamo il cibo per creare un futuro migliore

“La Fao celebra i suoi 80 anni e in questa occasione così importante, il governo Meloni, ribadisce la disponibilità italiana a contribuire al percorso di crescita mondiale per offrire a tutti un cibo migliore e quindi un futuro migliore. Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, insieme al ministro Lollobrigida, oggi entrambi presenti alla sede della FAO, hanno più volte ribadito la volontà italiana di concorrere allo sviluppo del nostro Paese e dei Paesi africani, ad esempio, tramite l’adozione del piano Mattei, che si pone l’obiettivo di imprimere una svolta nei rapporti con il continente africano, per costruire rapporti paritari, superando la logica donatore-beneficiario e generando benefici e opportunità reciproche. Il benessere alimentare non si raggiunge semplicemente con la carità dei ricchi ai poveri, ma con l’adozione di politiche serie e di ampio respiro, come appunto nel caso italiano del Piano Mattei”.

Così in una nota l’On. Maria Cristina Caretta di Fratelli d’Italia, Vicepresidente della Commissione agricoltura a Montecitorio.