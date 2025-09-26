Close Menu
    PNRR, Caretta (FdI): altri 2 miliardi per coltivare l’Italia

    Politica Montecitorio 1 Min Read

    “La revisione del PNRR in discussione a Palazzo Chigi quest’oggi ha permesso di sbloccare ulteriori 2 miliardi di euro per i contratti di filiera. Misure importanti che permettono di sviluppare la capacità delle nostre imprese di produrre qualità. La sinistra ha lamentato per mesi la supposta incapacità di questo Governo di gestire il PNRR, invece con il Ministro Lollobrigida le risorse per l’agricoltura vedono ulteriori 2 miliardi, per oltre 14 miliardi di euro complessivamente stanziati in 3 anni di Governo. Noi parliamo coi risultati, i comunisti solo con le sceneggiate.”

    Così in una nota l’On. Maria Cristina Caretta di Fratelli d’Italia, Vicepresidente della Commissione agricoltura a Montecitorio.

