600 OSS in graduatoria, Bigon (PD): “Si soddisfino le richieste del territorio veronese. La graduatoria va prorogata”

Verona, 23 aprile 2024.

“La graduatoria degli operatori socio sanitari (oss) sta per scadere, eppure è ancora popolata da centinaia di lavoratori che hanno offerto la propria disponibilità e sarebbero in grado di soddisfare una parte importante del fabbisogno di personale sanitario del nostro territorio, specialmente per quanto riguarda le strutture dell’Ulss 9. Chiediamo dunque che si provveda a prorogare la graduatoria, scongiurando il dispendio tempo, risorse ed energia che deriverebbe dal ripartire da zero con un nuovo concorso, e che si assuma immediatamente il personale di cui si ha bisogno!”



Così la consigliera regionale Pd Anna Maria Bigon che porta l’esempio di tanti servizi che hanno necessità sul territorio, da Bovolone a San Bonifacio “E’ stato soddisfatto questo bisogno? chiede. “Mentre l’Azienda Ospedaliera ha esaurito la propria graduatoria di oss, l’Ulss ha accumulato una disponibilità di ben 609 operatori. Dei 760 ammessi, 157 risultano infatti assunti e tutti gli altri ancora in attesa. Considerato il vastissimo bisogno di operatori in moltissimi strutture a gestione Ulss, senza contare l’ulteriore richiesta che verrà indotta nel 2026 con l’entrata in funzione delle Case e degli Ospedali della Comunità, è assolutamente necessario procedere con le relative assunzioni. Depositerò interrogazione per capire la situazione attuale e le motivazioni di questo blocco” conclude