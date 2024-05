Daniele Polato (FdI) sventa un furto a turista tedesco. Il fatto avvenuto oggi alle 12.30 allo IAT a Palazzo Barbieri (Vr)

Il consigliere regionale «Città alla deriva, la sicurezza non può essere nelle mani dei cittadini»

Verona, 23 maggio 2024

Il consigliere regionale Daniele Polato ha sventato oggi verso le 12.30 il furto di una bicicletta elettrica di un turista tedesco. La bici era parcheggiata allo IAT a Palazzo Barbieri, mentre il turista accompagnato da un’altra persona era nell’ufficio a chiedere informazioni. Polato in compagnia di Nicolò Sesso, già consigliere provinciale del Comune Verona, visto cosa stava succededendo, sono riusciti a trattenere la bicicletta e a restituirla al turista mettendo in fuga il malvivente.

«Il ladro, probabilmente di origini nordafricane, – commenta Polato – è ricercato dalla Polizia municipale che lo ha inseguito dopo il nostro intervento». «Quello che sorprende – aggiunge – è che il furto sia stato tentato in pieno giorno, dove c’è il palazzo del Comune, e davanti a molte persone, oltre che sventato da due cittadini anziché dalle Forze dell’Ordine. La mancanza di presidio e controllo a Verona sta inesorabilmente mandando la città alla deriva oltre che minare la sicurezza della cittadinanza e dei turisti. Episodi come questo non fanno che mettere Verona in una pessima luce a livello nazionale e all’estero, creando un significativo danno alla reputazione e all’immagine della città con ripercussioni sull’economia turistica. È questo che vuole l’Amministrazione comunale?». Polato conclude: «Non possono i cittadini sostituirsi a chi di dovere per il mantenimento del decoro e dell’ordine pubblico locale».