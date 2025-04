Stefano Valdegamberi: “Il satanismo in scena a Milano non è solo un’offesa al Cristianesimo ma anche un oltraggio all’intero Paese. Uno Stato complice offende i credenti, stanchi di porgere l’altra guancia “

La decadenza di uno Stato si manifesta con l’oltraggio a Dio e alla religione.

Satanica, The Apostasy, Antichristian Phenomenon, sono alcuni nomi delle “canzoni” dei testi pieni di bestemmie e di inni a Lucifero nel concerto tenutosi dal Behemoth all’Alcatraz di Milano.

A introdurre il concerto dei Behemoth sono due band: Satyricon e Rotting Christ (dove rotting sta per “marcio, in putrefazione”), altro nome che offende nostro Signore. Bahemoth è un gruppo musicale costituito da persone che si sono volontariamente consacrate a Satana. I loro concerti non sono altro che rituali satanici mascherati nei quali il demonio viene evocato e osannato mediante la blasfemia.

E’ chiaro che queste band sono dichiaratamente anticristiane. Infatti, esse non manifestano mai alcuna blasfemia verso le altri grandi religioni mondiali quali quella musulmana, ebraica, induista e buddista. Esse offendono non solo i credenti ma anche tutti i cittadini italiani che – come lo stesso filosofo laico Benedetto Croce – diceva “non possono non dirsi cristiani”, per l’imprinting dato da cristianesimo alla nostra cultura e società.

Lo Stato decadente, di fronte al palese reato di vilipendio alla Religione (art. 403 del Codice Penale) non solo rimane indifferente ma è anche complice, concedendo il supporto delle forze dell’ordine, i permessi, etc.

Se fosse preso di mira Maometto o Allah Milano finirebbe assediata sotto ferro e fuoco. E’ vero che il Vangelo dice di “porgere l’altra guancia” ma “quousque tandem abutuere patientia (nostra)? Poi il problema per la politica è Putin che vorrebbe invadere l’Italia (sic!!) per cui bisogna armare il Paese togliendo risorse dalla sanità e dal sociale. Purtroppo non è così: moltissimi italiani lo auspicherebbero.