Valdegamberi (Consigliere Regione Veneto): “Bene la richiesta di portare a Verona sezioni della DDA e della DIA”

Condivido la richiesta di portare a Verona una sezione della DDA Direzione Distrettuale Antimafia e della DIA Direzione Investigativa Antimafia, firmata in questi giorni dal Sindaco di Verona. dal Presidente della Provincia e dal coordinatore provinciale di Avviso Pubblico. Il Procuratore della Repubblica di Verona Raffaele Tito ha evidenziato come le due storiche inchieste, “Taurus” e “Isola Scaligera”, abbiano inequivocabilmente accertato la presenza nel territorio scaligero di organizzazioni a delinquere di tipo mafioso, in special modo della ‘ndrangheta calabrese. Credo che molte cose debbano ancora essere fatte emergere. Vedo molta ipocrisia e omertà sul tema della legalità. La mafia non si insedia senza complicità politiche e imprenditoriali che vedono spesso coinvolte le amministrazioni nella gestione degli appalti pubblici di enti locali e società varie di servizi. Una verifica interna delle passate e presenti connivenze sarebbe quantomeno necessaria al fine di evitare che l’invocazione di un servizio sicuramente utile non sia la solita grida di manzoniana memoria, un modo per pulirci la coscienza, mentre il sistema si muove indisturbato con la complicità di amministratori e imprenditori locali. Diversamente la corruzione legata al mondo mafioso porta progressivamente la moneta cattiva a scacciare quella buona.