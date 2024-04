Valdegamberi (Consigliere Regione Veneto): “Emma Bonino difende i forti contro i deboli, trasformando in diritti i capricci”

Apprezzo la chiarezza di Papa Francesco quando parla di aborto, utero in affitto e diritti dei più deboli. Emma Bonino scambia i capricci e l’egoismo umano con i diritti.

Un bimbo ha il diritto ad un papà e ad una mamma. Una donna non è una macchina produttrice di bambini a pagamento e su commissione dei più ricchi. Come può essere un “diritto” un comportamento che lede la dignità della donna e riduce un bambino a mero oggetto? Questa è la politica delle élite mondiale, di cui la Bonino è portavoce (ricordiamoci i finanziamenti ricevuti da Soros). Queste ideologie stanno distruggendo i valori portanti della società, in nome di pseudo-diritti. Lo Stato deve promuovere la dignità della persona, a partire dai soggetti più deboli e indifesi come il bambino o il nascituro: uno Stato che asseconda i capricci dei più forti, riconoscendo la mercificazione dei più deboli e trasformando l’egoismo in diritto, viene meno alla sua mission istitutiva.