Valdegamberi: “Tagli fino al 30% all’agricoltura: una scelta scellerata. Il Veneto pagherà un prezzo altissimo

Venezia, 17 luglio 2025

«Il taglio del 30% ai fondi agricoli europei previsto nella prossima programmazione 2028–2034 è una scelta scellerata e miope, che colpirà duramente anche il nostro territorio veneto. Stiamo parlando di centinaia di milioni di euro in meno per il settore primario, con conseguenze devastanti per le imprese, le famiglie e l’intero equilibrio del nostro sistema rurale.»

Lo denuncia il consigliere regionale Stefano Valdegamberi, che attacca duramente la Commissione Europea guidata da Ursula von der Leyen, riconfermata grazie ai voti di Popolari, Socialisti e parte dei liberali, gli stessi che oggi approvano un bilancio che toglie risorse vitali all’agricoltura per destinarle al riarmo e alla spesa militare.

«Nel Veneto – prosegue Valdegamberi – l’agricoltura rappresenta oltre il 10% del PIL regionale allargato al comparto agroalimentare, con più di 60.000 imprese attive, moltissime delle quali a conduzione familiare. Le zone montane e la pianura subiranno un colpo durissimo. Non si tratta solo di economia: si tratta di presidio del territorio, di sicurezza alimentare, di identità.»

Secondo stime preliminari, i tagli potrebbero comportare per il Veneto una riduzione di circa €900 milioni nei prossimi 7 anni tra fondi diretti e risorse per lo sviluppo rurale. A rischio ci sono:

I contributi diretti agli agricoltori veneti, con tagli medi del 40%;

I bandi per l’innovazione e il ricambio generazionale nelle campagne;

I fondi per la lotta al dissesto idrogeologico e la gestione sostenibile delle risorse naturali.

Valdegamberi punta il dito anche contro chi in Italia ha promesso il contrario:

«A marzo 2024, Antonio Tajani aveva rassicurato tutti dichiarando che i fondi di coesione e quelli agricoli non sarebbero stati toccati. Oggi il suo partito, insieme a socialisti e liberali, ha avallato esattamente il contrario. È una presa in giro verso le nostre comunità rurali.»

Il consigliere chiede una reazione immediata:

«Serve un fronte trasversale a livello nazionale e regionale per fermare questi tagli. Il Veneto non può rimanere in silenzio mentre ci portano via le risorse che servono a tenere viva la nostra agricoltura. Von der Leyen, Tajani, e chi li sostiene dovranno rispondere di queste scelte davanti ai cittadini.»

«Difendere l’agricoltura significa difendere l’Italia vera, quella che lavora, che produce e che non tradisce le sue radici.»