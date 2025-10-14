Close Menu
    martedì 14 Ottobre
    Castel D’Azzano; Tosi (FI): “Verona e Veneto in lutto. Enorme dolore”

    Politica Verona 1 Min Read
    Il sindaco di Verona e segretario di 'Fare' Flavio Tosi durante la trasmissione di Rai1 "Porta a Porta" Speciale Referendum, condotta da Bruno Vespa, Roma, 23 novembre 2016. ANSA/ANGELO CARCONI

    Verona 14 ottobre. “Verona, il Veneto e l’Italia sono in lutto. È una tragedia, un fatto che provoca enorme dolore. La mia solidarietà e vicinanza in particolare all’Arma dei Carabinieri e alle famiglie delle tre vittime, e ai militari, poliziotti e vigili del fuoco feriti”, afferma l’europarlamentare di Forza Italia Flavio Tosi, veronese, che si dice “affranto” per i fatti accaduti nella notte a Castel d’Azzano, Verona.

    Tosi rende onore “alle nostre Forze dell’Ordine e Forze Armate, uomini e donne, di ogni ordine e grado, che incessantemente sono impegnati nel garantire la sicurezza dei nostri territori e di tutti i cittadini e le cittadine”.  E sottolinea: “Nessuno mai dovrebbe perdere la vita nell’esercizio del proprio dovere in favore della comunità. Tutelare questi uomini e donne straordinari è un dovere di tutti noi rappresentanti delle Istituzioni”.

