Castel D’Azzano; Tosi (FI): “Verona e Veneto in lutto. Enorme dolore”

Verona 14 ottobre. “Verona, il Veneto e l’Italia sono in lutto. È una tragedia, un fatto che provoca enorme dolore. La mia solidarietà e vicinanza in particolare all’Arma dei Carabinieri e alle famiglie delle tre vittime, e ai militari, poliziotti e vigili del fuoco feriti”, afferma l’europarlamentare di Forza Italia Flavio Tosi, veronese, che si dice “affranto” per i fatti accaduti nella notte a Castel d’Azzano, Verona.

Tosi rende onore “alle nostre Forze dell’Ordine e Forze Armate, uomini e donne, di ogni ordine e grado, che incessantemente sono impegnati nel garantire la sicurezza dei nostri territori e di tutti i cittadini e le cittadine”. E sottolinea: “Nessuno mai dovrebbe perdere la vita nell’esercizio del proprio dovere in favore della comunità. Tutelare questi uomini e donne straordinari è un dovere di tutti noi rappresentanti delle Istituzioni”.