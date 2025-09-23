Close Menu
    Moschea abusiva a San Michele, Lega: “Luogo di culto mascherato da magazzino, urge intervento amministrazione”

    Paolo BORCHIA in the EP in Strasbourg

    Verona, 22 set –

    “No alla moschea abusiva di via Monti, serve che l’amministrazione si attivi per restituire la legalità al quartiere”.

    Così Paolo Borchia, Nicolò Zavarise e Tommaso Savoia, rispettivamente segretario provinciale, capogruppo in consiglio comunale e consigliere della VII circoscrizione.

    “Un magazzino, censito come categoria C2, da troppo tempo presenta un incessante via vai con episodi di sosta selvaggia. Paradossale che, nonostante lo statuto dell’associazione interessata, Gulzar e Madina, vieti espressamente la pratica del culto religioso, svariate recensioni reperibili online parlano di una moschea spaziosa e operativa. Nelle prossime riunioni, del consiglio comunale e della VII circoscrizione, verranno chiesti chiarimenti, auspicando che il lassismo tipico della sinistra veronese non prevalga sulle risposte che i residenti si attendono. Non esiste che irregolarità così lampanti si verifichino sul nostro territorio, serve che l’amministrazione si adoperi per la chiusura immediata” concludono gli esponenti della Lega.

