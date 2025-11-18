On. Tosi (FI): “Greta Thunberg? Solo propaganda politica contro il centro destra, giusta la scelta dell’Università di Verona di non concedere spazi”

Verona 18 novembre

“Condivido e sostengo la decisione dell’Università di Verona di non concedere uno spazio all’estrema sinistra e a Greta Thunberg. Qui non si tratta di libertà di espressione, ma di pura propaganda politica a poche ore dalle elezioni”.

Lo afferma l’europarlamentare e coordinatore regionale di Forza Italia Veneto Flavio Tosi, capolista di Fi in tutte le province alle elezioni regionali di domenica e lunedì.

Tosi spiega: “E’ di tutta evidenza che l’iniziativa di Greta Thunberg e dei collettivi di estrema sinistra che la ospitano, è provocatoria ed è organizzata solo a fini elettorali per attaccare una certa parte politica. Basta andare a leggersi i post social di lancio. Giusta quindi la scelta dell’Università di Verona. Qui nulla c’entra il dibattito politico sulle crisi internazionali, quell’evento mira solo ad attaccare il centro destra e il Governo a 48 ore dalle elezioni in Veneto”.

Tosi esprime “solidarietà” all’ateneo veronese “per gli attacchi che sta subendo”. “E’ stato difeso il principio di par condicio, un principio che rispettiamo tutti, non si capisce dunque perché gli estremisti di sinistra e Greta avrebbero il diritto di violarlo”.