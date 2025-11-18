Close Menu
    ULTIME NOTIZIE
    martedì 18 Novembre
    Demo

    On. Tosi (FI): “Greta Thunberg? Solo propaganda politica contro il centro destra, giusta la scelta dell’Università di Verona di non concedere spazi”

    Politica Verona 1 Min Read

    Verona 18 novembre

    “Condivido e sostengo la decisione dell’Università di Verona di non concedere uno spazio all’estrema sinistra e a Greta Thunberg. Qui non si tratta di libertà di espressione, ma di pura propaganda politica a poche ore dalle elezioni”.

    Lo afferma l’europarlamentare e coordinatore regionale di Forza Italia Veneto Flavio Tosi, capolista di Fi in tutte le province alle elezioni regionali di domenica e lunedì. 

    Tosi spiega: “E’ di tutta evidenza che l’iniziativa di Greta Thunberg e dei collettivi di estrema sinistra che la ospitano, è provocatoria ed è organizzata solo a fini elettorali per attaccare una certa parte politica. Basta andare a leggersi i post social di lancio. Giusta quindi la scelta dell’Università di Verona. Qui nulla c’entra il dibattito politico sulle crisi internazionali, quell’evento mira solo ad attaccare il centro destra e il Governo a 48 ore dalle elezioni in Veneto”.

    Tosi esprime “solidarietà” all’ateneo veronese “per gli attacchi che sta subendo”. “E’ stato difeso il principio di par condicio, un principio che rispettiamo tutti, non si capisce dunque perché gli estremisti di sinistra e Greta avrebbero il diritto di violarlo”.    

    Keep Reading

    Add A Comment

    Comments are closed.

    REDAZIONE

    Vuoi inviare un comunicato?

    redazione@ilgiornaledeiveronesi.it

    ESCLUSIVE

    Concessione di contenuti esclusivi

    info@lioncomunication.com

    PUBBLICITA’

    Articoli sponsorizzati
    Banner pubblicitari

    info@lioncomunication.com

    Le nostre collaborazioni

    *I.P. = Inserzione Pubblicitaria

    Mail: info@lioncomunication.com
    Telefono: 393 941 3610

    Facebook Youtube

    Editore: Diego Cordioli – Direttore responsabile: Claudio Beccalossi – Registrato presso il Tribunale di Verona al n. 2179
    © Copyright Il Giornale dei Veronesi, tutti i diritti riservati – Proprietario: Lion Comunication Srls – P.Iva 04247940234 – Privacy PolicyCookie Policy